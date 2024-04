Chiuso albergo in zona Aurelia, denunciato il titolare

Era già stato oggetto di controlli e prescrizioni, l’hotel sito in zona Aurelia, chiuso ieri dalla Polizia Locale di Roma Capitale del XIII Gruppo Aurelio, dando esecuzione alla determinazione dirigenziale rilasciata dalla Direzione Turismo del Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, per l’ inosservanza degli obblighi impartiti in precedenza al titolare.

Nei suoi confronti, a seguito della mancanza di titoli autorizzativi, sono state elevate sanzioni per un importo di circa 7 mila euro, oltre alla denuncia per omessa comunicazione dei nominativi degli ospiti. sono state elevate sanzioni per un importo di circa 7 mila euro, oltre alla denuncia per omessa comunicazione dei nominativi degli ospiti.

La decadenza dell’autorizzazione, con la conseguente apposizione dei sigilli alle 36 camere, effettuata ieri dagli agenti, è legata ad una serie di irregolarità tra le quali: l’aumento della capacità ricettiva rispetto a quella autorizzata, il mancato versamento del contributo di soggiorno,



l’omessa comunicazione del cambio di amministratore, la mancata trasmissione telematica degli arrivi alla Regione, l’assenza di un percorso antincendio , la carenza dei requisiti igienico sanitari, oltre alla mancata ottemperanza degli obblighi relativi alla comunicazione dei dati degli ospiti alla Questura.

