Chiuso bar a Colli Aniene: proprietaria e dipendenti senza Green pass

Da un controllo dei carabinieri effettuato su un bar tavola calda di via Galati, è stato accertato che la titolare dell’esercizio commerciale era sprovvista del regolare Green Pass e inoltre aveva omesso i controlli sulle due dipendenti anche loro senza il certificato verde.

Risultato: cinque giorni di chiusura e multe per tutti. Certamente il danno economico non si limiterà alle sanzioni dei carabinieri perché prevediamo che detto esercizio sarà probabilmente abbandonato dai frequentatori abituali che sono stati traditi su un tema importante come la sicurezza sanitaria.

Sembra finalmente che i controlli si siano fatti più incisivi e questo farà in modo che anche altri gestori di esercizi commerciali si mettano in regola per evitare sanzioni e chiusure. La maggior parte degli italiani hanno capito l’importanza di vaccinarsi, purtroppo ci sono ancora molte sacche di resistenza.