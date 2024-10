Ci ha lasciato Vittorio Milani

Ieri pomeriggio 10 ottobre 2024 abbiamo avuto notizia della scomparsa di Vittorio Milani, stimato e longevo custode (in pensione) dell’I.C. Balabanoff a Colli Aniene.

Vittorio Milani custode (anche del verde della scuola di cui era indispensabile factotum) fin dall’inaugurazione della scuola, per 41 anni ha realizzato e continuato a migliorare il grande presepio di sua creazione, un lavoro iniziato nel lontano 1984.

Un’altra grande persona ci lascia, ma non il suo ricordo di persona gentile e per bene e della sua creazione, mirabilmente descritta e immortalata dal nostro Federico Carabetta in questo articolo.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙