Ciampino per Pasolini

Oggi 26 novembre 2022 è in programma un evento nell’aula consiliare del Comune di Ciampino, organizzato dalla Pro-loco Ciampino in collaborazione con la Giunta e il Consiglio comunale.

In mattinata la presentazione del libro di autori vari Per una pedagogia emancipante. Pasolini con rustic amòur, curato da Antonella Tredicine e Annamaria Palmieri, alla quale seguirà il dibattito tra esperti.

Contemporaneamente verrà esposta la mostra “STUPENDA E MISERA CITTÀ. Pasolini, Roma e le borgate nelle fotografie di Rodrigo Pais”, curata dal prof. Francesco Sirleto. La mostra rimarrà in esposizione presso la Casa comunale per una settimana, con ingresso gratuito.

Ciampino ricorda così, nel Centenario della nascita del poeta scrittore e regista friulano, i suoi tre anni di servizio, dal 1951 al 1954, come insegnante precario di italiano, in una locale scuola media.