Ciao, Carletto Massenzi

Carlo Massenzi, fai buon viaggio. Uomo di Tor Tre Teste e da sempre a via Lepetit. Uomo che ha vissuto di calcio giovanile sin dal 1992 alla Nuova Tor Tre Teste, dirigente della Scuola Calcio, della squadra Pulcini 86 e poi tutti i passaggi di categoria per più di venti anni.

Quando non giocavano i “nostri bambini”, eravamo sugli spalti a vedere gli altri bambini con le loro partite.

Quante trasferte assieme in regione, in nord Italia, in sud Italia.

Sempre felice per bambini che “tentavano” la possibilità delle squadre giovanili professionistiche, sempre tanto amore e passione per loro.

Non ho tue foto, perché eri sempre dietro la squadra ad aiutare, non apparivi mai, ho però la foto di tutti i “tuoi” bambini, con cui hai gioito, sognato, pianto di gioia tutte le domeniche. Fumato centinaia di sigarette in tutti gli allenamenti settimanali, a cui non sei mai mancato.

Ti farà felice “rivederli” tutti assieme, tu eri allo stadio di Lignano Sabbiadoro con le borracce di acqua in panchina, prima di intraprendere il tuo viaggio…. per il Centro Sportivo di Calcio Giovanile in Paradiso.

Ciao, Carlo