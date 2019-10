Cimiteri a Roma: fino al 3 novembre presidi rafforzati, iniziative culturali, celebrazioni religiose e civili

Entra nella fase di maggiore affluenza il “Progetto Accoglienza” 2019, l’articolato programma di iniziative, predisposto da Ama e Roma Capitale, rivolto alle centinaia di migliaia di cittadini che in questi giorni si stanno già recando nei cimiteri romani in occasione della Ricorrenza dei Defunti. Per l’occasione, tornano gli itinerari culturali gratuiti presso il Cimitero Monumentale del Verano. Tutte le informazioni su presidi rafforzati di assistenza e orientamento, iniziative culturali, celebrazioni religiose e civili sono disponibili sul sito cimitericapitolini.it visitando l’area dedicata Progetto Accoglienza 2019.

Per accogliere al meglio e prestare assistenza ai visitatori, fino al 3 novembre, Ama ha previsto il rafforzamento dei presidi, anche con punti accoglienza, in tutti gli 11 cimiteri urbani e suburbani della Capitale, aperti in questo periodo tutti i giorni, con orario continuato e senza chiusura settimanale (ove prevista). Questi gli orari di apertura: Verano, Flaminio e Laurentino: dalle 7:30 alle 18, Ostia Antica, San Vittorino: dalle 7 alle 17, Cesano, S. M. di Galeria, Maccarese, Isola Farnese, Castel di Guido e S. Maria del Carmine (Parrocchietta) dalle 8 alle 17. L’accesso al pubblico è consentito fino un’ora prima della chiusura. Presso il Cimitero Verano è stato potenziato il servizio di navetta gratuito con 21 fermate in partenza da Ingresso Carri ogni 15 minuti, dalle 8 alle 12 e dalle 14.30 alle 17; l’1 e 2 novembre il servizio sarà svolto con orario continuato. Il 27 e 31 ottobre e dall’1 al 3 novembre, inoltre, è previsto un percorso aggiuntivo per l’Area Pincetto con 19 fermate. Nelle giornate dell’1 e del 2 novembre verranno celebrate funzioni liturgiche in onore dei Defunti concordate con il Vicariato della Diocesi di Roma. Le Sante Messe, che si terranno presso la Basilica di San Lorenzo Fuori le Mura (Verano), la Chiesa di San Michele Arcangelo (Flaminio), la Chiesa del Gesù Risorto (Laurentino) e all’interno del Cimitero di Ostia Antica, saranno presiedute dai Vescovi della Diocesi di Roma.

In particolare, al Verano, dopo gli appuntamenti di oggi, proseguono le “Passeggiate tra i ricordi”, percorsi guidati a tema gratuiti che permettono ai visitatori di andare alla scoperta del patrimonio storico, artistico e culturale custodito all’interno del Cimitero Monumentale attraverso anche i numerosi personaggi illustri che vi riposano. In concomitanza con la Festa del Cinema di Roma nel calendario è stato dato ampio spazio ai 2 itinerari dedicati a personaggi del cinema, teatro e spettacolo: “Roma e le storie del Cinema” e “Il Teatro italiano, dal palcoscenico al piccolo schermo. Lirica, prosa, varietà, televisione”. L’appuntamento per le due visite è domani, domenica 27 ottobre, con partenza alle 10:30 dall’Info-point dedicato in prossimità del Quadriportico. Sempre domani, questa volta con partenza alle 15, in programma anche gli itinerari ”Volti e memorie di Roma” e “Novecento”. Nelle giornate di venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 novembre, sono previste ulteriori 12 visite guidate (due la mattina e due il pomeriggio) che riguardano tutti gli 11 itinerari tematici disegnati da Ama: da quelli sull’architettura e le arti decorative a quelli storici sul Risorgimento e i due conflitti mondiali, dalla letteratura alla poesia. La partecipazione alle visite condotte da guide specializzate, audio-assistite e della durata media di 2 ore, è libera e senza obbligo di prenotazione. Occorre comunque registrarsi all’Info-point entro l’orario di avvio della visita, fino al raggiungimento del numero massimo di 30 partecipanti.

Al Verano, all’interno della Sala Mater Admirabilis, il 2 e 3 novembre alle 12 si svolgeranno le presentazioni della mostra espositiva su Filippo Severati, meglio noto come “il pittore del Verano”, e sulle sue originali tecniche pittoriche e, a seguire, una breve visita guidata alle opere di Severati presenti nel Quadriportico. Tra gli appuntamenti, anche il Concerto al Quadriportico, eseguito dalla Banda Musicale della Polizia Locale di Roma Capitale, in programma venerdì 1 novembre alle ore 12. Come ogni anno inoltre, il 2 novembre, alle ore 9.30, a cura di Roma Capitale, si svolgerà presso l’Ossario del Verano la cerimonia in omaggio a tutti i Defunti della Città di Roma.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il call-center dei Cimiteri Capitolini al numero 0649236331 (da lunedì al giovedì 8.30-15 e venerdì 8.30-13.30, esclusi i festivi). Fino al 3 novembre l’Ufficio Relazioni con il Pubblico di via del Verano 72/A resterà aperto tutti i giorni con orario continuato 8.30-16.