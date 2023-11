Cimiteri Verano e Flaminio chiusi domenica 26 novembre

I cimiteri Verano e Flaminio restano chiusi nella giornata di domenica 26 novembre. Lo ha stabilito il Sindaco Gualtieri che ha firmato un’ordinanza che ne dispone la chiusura per permettere operazioni di messa in sicurezza delle alberature ammalorate, in relazione alle condizioni meteo avverse delle ultime ore.

Nonostante l’intensità delle raffiche di vento sia in diminuzione, in via precauzionale il primo cittadino ha disposto che AMA, sotto il coordinamento del Dipartimento Tutela Ambientale, effettui una ricognizione nelle aree a rischio.

Saranno adottati provvedimenti di limitazione del transito pedonale e veicolare e organizzata la viabilità interna dei cimiteri con percorsi protetti, in vista della riapertura che, ferma l’avvenuta cessazione dell’allerta gialla per il vento, avverrà nella giornata di lunedì 27 novembre.

L’Ordinanza del Sindaco

Tutti i dettagli nel testo dell’ORDINANZA.