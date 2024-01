Cinecittà: Paura per un incendio nella sede di Arpa Lazio

Momenti di paura nella sede degli uffici Arpa Lazio in zona Cinecittà. Dove alcune fiamme sono divampate nella mattinata di ieri Lunedì 29 Gennaio 2024 dallo scantinato della palazzina di tre piani dove ha sede l’Azienda Regionale della Protezione Ambientale richiedendo l’evacuazione – a scopo precauzionale – dei lavoratori presenti nell’edificio a causa del fumo sprigionatosi in conseguenza del rogo. Apprensione per i docenti e i bambini del vicino asilo nido, che non è stato comunque interessato dall’intervento dei soccorsi.

La richiesta al 112 è arrivata intorno alle 9:30 dal civico 52 di via Giuseppe Saredo, nel VII municipio. Sul posto è intervenuta la squadra 6A Tuscolano della vicina caserma dei vigli del fuoco di via dell’Aeroporto. Intervenuti nel locale tecnico i caschi rossi hanno quindi estinto l’incendio e messo in sicurezza l’area intorno alle 11:30.

A parte l’apprensione nessuno ha riportato conseguenza. Sul posto per accertare l’accaduto i carabinieri della stazione Roma Cinecittà.