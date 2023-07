Cinema: le arene gratuite in tutta Roma

Da Corviale a Tor Bella Monaca, dalla Casa del Cinema al Parco degli Acquedotti fino al Teatro India, tutti gli appuntamenti fino al 19 luglio.

Cinque le arene a ingresso gratuito che Fondazione Cinema per Roma cura attualmente in tutta la Capitale nell’ambito dell’Estate romana: a Corviale e Tor Bella Monaca con l’iniziativa “Viva il cinema”, al Parco degli Acquedotti con Roma Cinema Arena, alla Casa del Cinema nel Teatro all’aperto Ettore Scola, e al Teatro India con la rassegna “Luglio sotto un sipario di stelle”.

Saranno trentatré le proiezioni in totale a partire da martedì 11, fino al prossimo 19 luglio. Molti protagonisti del nostro cinema incontreranno il pubblico: fra questi, Carlo Verdone, Liliana Cavani, Toni Servillo, Serena Rossi, Luca Zingaretti, Virginia Raffaele, Paolo Calabresi, Adriano Giannini, Caterina D’Amico, Andrea Molaioli, Andrea De Sica e Marco Giusti.

Prosegue fino al 27 luglio al MAXXI la rassegna cinematografica “Le città invisibili”, mentre dal 20 luglio sarà attiva una nuova arena a Santa Maria della Pietà, anch’essa parte del progetto “Viva il cinema”.

ARENA DI CORVIALE

Il grande cinema arriva nelle periferie della Capitale con l’iniziativa “Viva il cinema”. Fra gli ospiti attesi Luca Zingaretti, Carlo Verdone, Paolo Calabresi e Adriano Giannini

Molti gli appuntamenti dell’Arena a Corviale fino al prossimo 19 luglio: fra gli altri, oggi martedì 11 luglio alle ore 21, Luca Zingaretti introdurrà Il cacciatore di Michael Cimino, mentre giovedì 13 luglio alla stessa ora Carlo Verdone salirà sul palco prima della proiezione di uno dei suoi film più applauditi, Troppo forte. In chiusura di programma saranno proiettati Il lato positivo – Silver Linings Playbook di David O. Russell, presentato dall’attore Paolo Calabresi (17 luglio), e Joker di Todd Philips, introdotto da Adriano Giannini, doppiatore di Joaquin Phoenix (19 luglio).

L’Arena di Corviale, realizzata da Zètema Progetto Cultura e Fondazione Cinema per Roma, è promossa da Roma Capitale all’interno della nuova iniziativa “Viva il cinema” che porta la settima arte nelle periferie della città. Il progetto, finanziato dall’Unione Europea Next Generation EU nell’ambito del PNRR, rientra tra gli Interventi Immateriali individuati nella linea progettuale Piani Urbani Integrati M5C2-Investimento 2.2, destinati alle periferie delle Città Metropolitane.

ARENA DI TOR BELLA MONACA

Due fra le più celebri attrici italiane incontrano il pubblico nell’ambito del progetto “Viva il cinema”: a Tor Bella Monaca arrivano Serena Rossi e Virginia Raffaele

L’Arena di Tor Bella Monaca ospiterà un ciclo di proiezioni fino al prossimo 18 luglio. Fra gli eventi in programma, mercoledì 12 alle ore 21, si terrà la proiezione de La forma dell’acqua di Guillermo del Toro, presentato alla platea da Virginia Raffaele, mentre martedì 18 (ore 21), come film di chiusura, si terrà Ammore e malavita: il pluripremiato musical dei Manetti Bros sarà introdotto dalla protagonista Serena Rossi.

ROMA CINEMA ARENA AL PARCO DEGLI ACQUEDOTTI

Dopo il successo ottenuto nel 2022, torna la grande sala cinematografica all’aperto al Parco degli Acquedotti. Evento di apertura dedicato ad Anna Magnani con Bellissima di Luchino Visconti, introdotto da Caterina D’Amico. Fra gli ospiti della settimana Marco Giusti, Liliana Cavani, Andrea De Sica

Dal 12 al 28 luglio, la Fondazione Cinema per Roma realizzerà la seconda edizione di Roma Cinema Arena, la grande sala cinematografica all’aperto di circa mille posti situata in uno dei luoghi più suggestivi della città, il Parco degli Acquedotti (VII Municipio, quartiere Appio Claudio). Ogni sera, a partire dalle ore 21.15, il programma ospiterà tre rassegne a ingresso gratuito presentate da registi, autori, attori e critici: la prima riserverà uno speciale omaggio alla città di Roma, la seconda proporrà una serie di capolavori in versione restaurata, la terza celebrerà il compleanno di grandi personaggi del cinema e di film entrati nella storia della settima arte. Roma Cinema Arena sarà inaugurata, mercoledì 12 luglio, dalla proiezione di Bellissima di Luchino Visconti, un omaggio ad Anna Magnani, scomparsa cinquant’anni fa, qui in uno dei suoi ruoli più intensi e applauditi. La proiezione sarà introdotta da Caterina D’Amico, saggista e autrice, preside per vent’anni della Scuola Nazionale di Cinema, responsabile scientifico dell’Archivio Luchino Visconti e figlia di Suso Cecchi D’Amico, che ha sceneggiato il film al fianco di Visconti e Francesco Rosi. Il giorno successivo si terrà Persepolis di Marjane Satrapi e Vincent Paronnaud, preceduto da un saluto in video di Marjane Satrapi, autrice del fumetto originale da cui è tratto il film. Venerdì 14 luglio Quién Sabe? di Damiano Damiani sarà introdotto dal critico cinematografico Marco Giusti, mentre sabato 15 la regista Liliana Cavani sarà sul palco per il suo Francesco. Mercoledì 19 Ladri di biciclette di Vittorio De Sica sarà presentato al pubblico da Andrea De Sica, regista e nipote di Vittorio.

Roma Cinema Arena è organizzata dalla Fondazione Cinema per Roma, ed è curata da Gian Luca Farinelli, Presidente della Fondazione, e Paola Malanga, Direttrice Artistica, in accordo con Francesca Via, Direttrice Generale. La manifestazione è promossa da Roma Capitale, Camera di Commercio di Roma, Regione Lazio, Fondazione Musica per Roma e Cinecittà. Il Partner Istituzionale è la Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero della cultura. Roma Cinema Arena si svolge in collaborazione con Centro Sperimentale di Cinematografia e Cineteca di Bologna. Cinecittà News è Media Partner. La rassegna è parte del programma dell’Estate romana 2023.

ARENA AL TEATRO INDIA

Toni Servillo protagonista del programma del weekend: l’attore incontrerà il pubblico prima della proiezione di Viva la libertà, Andrea Molaioli presenterà uno dei suoi successi, La ragazza del lago

Fino al 23 luglio, l’area esterna del Teatro India accoglierà un’arena estiva di circa 400 posti, con una rassegna di cinema italiano dal titolo “Luglio sotto un sipario di stelle al Teatro India”. Il programma rende omaggio a tre grandi protagonisti del nostro cinema la cui carriera sul grande schermo è indissolubilmente legata a quella teatrale: Mario Martone, Toni Servillo e Anna Magnani. Sarà proprio Toni Servillo al centro della serie di proiezioni fra il 13 e il 16 luglio con quattro film che lo vedono protagonista. Si inizia giovedì 13 luglio, quando l’attore salirà sul palco per presentare al pubblico Viva la libertà di Roberto Andò, mentre venerdì 14 si terrà La ragazza del lago di Andrea Molaioli, introdotto dal regista. Il giorno successivo sarà proiettato La grande bellezza di Paolo Sorrentino, mentre domenica 16 luglio, l’Arena ospiterà la proiezione di 5 è il numero perfetto di Igort (Igor Tuveri).

Il programma dell’Arena al Teatro India è curato dalla Fondazione Cinema per Roma con la direzione artistica di Paola Malanga e in corealizzazione con Fondazione Teatro di Roma

CASA DEL CINEMA

Prosegue il programma estivo della Casa del Cinema gestita dalla Fondazione Cinema per Roma: ogni giorno, presso il Teatro Ettore Scola, la grande arena all’aperto immersa nel parco di Villa Borghese, si terrà una proiezione a ingresso gratuito

Ultimi due appuntamenti con “Nouvelle Vague sul Tevere”, la rassegna organizzata da Palatine e Lutetia in collaborazione con Fondazione Cinema per Roma che celebra il gemellaggio fra Parigi e Roma. Oggi, martedì 11 luglio alle ore 21, sarà proiettato Le Mépris in versione restaurata, a pochi mesi dalla scomparsa del regista Jean-Luc Godard. Il film sarà preceduto dall’incontro “Le parole del cinema”, in collaborazione con Treccani. Mercoledì 12 luglio alle ore 21 si terrà En Corps (La vita è una danza) di Cédric Klapisch, preceduto da un incontro con il pubblico che vedrà protagonisti l’attrice-ballerina Marion Barbeau e il regista Cédric Klapisch (in streaming). Il giorno successivo, alle ore 21.30, ultimo appuntamento con la rassegna “Il cinema al cinema”, un affascinante viaggio fra quei film che parlano della settima arte: in programma The Artist di Michel Hazanavicius, Palma d’Oro a Cannes, un omaggio all’immaginario glorioso di Hollywood, ai suoi miti e ai suoi stereotipi, con due interpreti straordinari come Jean Dujardin e Bérénice Bejo. Mercoledì 19 luglio alle ore 21.30, il musical Nine, ispirato a 8½ con Daniel Day Lewis nel ruolo di Marcello Mastroianni e un cast femminile all star, inaugurerà la rassegna “Dance Dance Dance”.

“LE CITTÀ INVISIBILI” AL MAXXI

In arrivo Zootropolis, secondo film della rassegna che celebra uno dei più famosi romanzi di Italo Calvino

Fino a giovedì 27 luglio, la piazza del MAXXI ospiterà, a ingresso gratuito, la rassegna cinematografica “Le città invisibili”: nel centenario della nascita di Italo Calvino, la rassegna intende celebrare uno dei romanzi più famosi del grande scrittore con una serie di film che si interrogano sull’universo urbano trasfigurando la realtà senza porre alcun limite all’immaginazione. Giovedì 13 luglio alle ore 21 si terrà Zootropolis: i registi Byron Howard e Rich Moore portano sul grande schermo una storia di tolleranza e accettazione all’interno di una città che non assomiglia a nessun’altra, progettata e abitata dagli animali.

L’iniziativa è realizzata da Fondazione Cinema per Roma e MAXXI in collaborazione con Alice nella città nell’ambito di Estate al MAXXI 2023.

