Città che respirano: l’importanza del verde pubblico

Le comodità delle città sono innegabili. Viverci significa avere a portata di mano servizi pubblici di prima necessità, divertimento e opportunità di lavoro. Tuttavia, per chi è abituato a godere del respiro della natura, il dover lasciare l’amata campagna per rinchiudersi tra il grigio dei palazzi risulta essere una sofferenza non da poco.

Oggi, però, sono sempre di più le amministrazioni locali che cercano di rendere le proprie città più green.

Lo fanno in risposta al grido d’allarme del nostro pianeta ormai allo stremo, e per venire incontro a un numero sempre maggiore di persone che reclamano spazi verdi anche all’interno del perimetro cittadino. E allora vediamo quali sono le sfide che il verde lancia alle amministrazioni pubbliche, e se esiste un modo per superarle e creare centri abitati più a misura d’uomo.

I benefici degli spazi verdi in città

Viali alberati, parchi pubblici, giardini, rendono vivibili anche le città più caotiche. Avere uno spazio verde dove rilassare gli occhi e tenere a bada, anche se per pochi minuti, il caos del traffico, è rigenerante e rappresenta un diversivo su cui puntare una lente di ingrandimento. Piante e fiori regalano benefici sia fisici che psicologici. Aree chiuse al traffico e rallegrate dai colori della natura e dallo scorrere dell’acqua sono spesso elette a luogo di incontro, dove socializzare godendo del refrigerio degli alberi.

Soprattutto per i più piccoli, rappresentano una meravigliosa opportunità per evadere dalla noiosa routine delle pareti domestiche. E, inoltre, popolare il cemento con terra e alberi contribuisce a migliorare la qualità dell’aria e a fornire un habitat agli insetti impollinatori, la sopravvivenza dei quali è legata alla nostra più di quanto si possa immaginare.

Le sfide da affrontare per avere spazi verdi in città

Non sempre, però, si riesce a dotare i centri abitati di aree verdi. Molte volte mancano gli spazi da adibire a parchi o giardini, altre volte non si hanno i fondi per realizzarli. Devono essere progettate tenendo conto delle esigenze di tutti, in modo da essere accessibili a chiunque.

Inoltre, oggi come oggi, devono essere realizzate utilizzando tecniche di costruzione ecologiche e materiali sostenibili, in modo da minimizzare l’impatto ambientale. E, soprattutto, una volta creati richiedono una manutenzione costante, che li mantenga sempre puliti, sicuri e piacevoli da vedere.

Regole per gestire il verde in città

È necessario che ogni Comune programmi interventi regolari e mirati per la manutenzione degli spazi adibiti al verde urbano. Alberi e fiori devono essere irrigati. Le piante devono essere potate da figure professionali qualificate, e monitorate costantemente per verificare che non abbiano malattie o ospitino parassiti che ne compromettano la salute.

Un solo albero malato può provocare danni enormi, come è accaduto a Roma qualche giorno fa. Se siete interessati alla notizia potete dare uno sguardo all’articolo “Sfiorata la tragedia. Un altro albero si schianta al suolo in via dei Castani”.

Città sostenibili: l’obiettivo per combattere l’inquinamento

Col Decreto n 493 del 30 11 2021 del Ministro della transizione ecologica, è stato approvato definitivamente il piano di forestazione urbana ed extraurbana, che interesserà le 14 grandi città metropolitane del Paese.

L’obiettivo è quello di piantare entro il 2024, 6,6 milioni di alberi, e di riqualificare gli spazi verdi esistenti per migliorare la qualità dell’aria, ridurre l’inquinamento acustico, contrastare il calore e offrire ai cittadini spazi più vivibili.

Sono stati finanziati ben 330 milioni di euro per portare avanti questo progetto, che comprende anche la promozione di attività che sensibilizzino le persone sull’importanza della natura e del prendersene cura. Basteranno per liberare le città dall’inquinamento?

Città green: un sogno o una realtà?

C’è ancora tanto da fare per far sì che le nostre città si trasformino da isole di cemento a oasi verdi. Se il piano di forestazione urbana ed extraurbana verrà messo in atto, il primo passo per avere città sostenibili e più attente alla tutela dell’ambiente sarà compiuto. Rappresenterebbe una conquista davvero importante per preservare il futuro del nostro pianeta, mai come ora minacciato dalla mancanza di attenzioni da parte dell’essere umano.