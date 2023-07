Città contro campagna, l’afa romana non perdona

In questi giorni le Nazioni Unite hanno annunciato che la settimana appena trascorsa è stata la più calda della storia, con una temperatura media mondiale superiore ai 12° C. Naturalmente, chi come noi abita in immense città soffre molto di questa situazione. Sono innumerevoli i malori dovuti alle temperature estreme, non solo per quanto riguarda anziani e bambini, ma anche chi svolge un lavoro all’aperto. Dai vigili ai muratori agli operatori ecologici, sono molte le potenziali vittime di quest’afa.

Per questo abbiamo pensato di scrivere quest’articolo, che riassumerà la situazione romana indicando quali zone della città sono le più calde. I dati qui riportati sono frutto di studi condotti dall’Università Roma Tre, dall’Associazione Meteo Lazio e dal Centro Funzionale Regionale. Le mappe utilizzate possono essere trovate sul sito www.mapparoma.info.

Prima di spulciare i dati più significativi bisogna premettere la conformazione della capitale. Roma non è una città omogenea, ci sono zone densamente popolate che si trovano in periferia, e zone verdi che limitano il centro storico.

Com’è facilmente intuibile le zone densamente abitate, che quindi avranno un eccesso di cementificazione, attireranno maggiormente il calore. Questo a causa della proprietà assorbitrice dei materiali edili. Per non parlare dell’asfalto, che con il suo colore scuro trattiene irrimediabilmente i raggi solari, facendo lievitare la temperatura. Naturalmente, ci si mette di mezzo anche il calore che produciamo noi esseri umani: automobili, condizionatori – che nei mesi estivi lavorano senza fermarsi -, elettrodomestici in generale, zone industriali. Tutti esempi di come l’attività umana grava sui termometri.

Le mappe che tra poco vi mostreremo tengono conto di due dati: la temperatura registrata nei vari quartieri cittadini, e quella che invece si può constatare nella stazione metereologica aeroportuale di Fiumicino. Nei fatti, città contro campagna.