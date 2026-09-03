Cocaina nel doppiofondo dell’auto sul Raccordo Anulare: arrestata una coppia a Casal Monastero, condannati dopo il patteggiamento

Un chilogrammo abbondante di cocaina pura destinato a rifornire le piazze di spaccio della Capitale è stato intercettato dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma nei pressi dello svincolo del Grande Raccordo Anulare, nella zona di Casal Monastero.

L’operazione delle Fiamme Gialle si è conclusa con l’arresto in flagranza di due persone e la successiva condanna in tribunale.

Il controllo al GRA ed il nascondiglio segreto

L’intervento è scattato durante i consueti pattugliamenti per il presidio del territorio. I militari hanno fermato per un controllo di routine un’autovettura con a bordo un cittadino italiano ed una donna di nazionalità polacca.

L’evidente nervosismo mostrato dalla coppia durante l’identificazione, unitamente ai riscontri emersi dalle banche dati, ha indotto gli operanti ad approfondire le verifiche eseguendo una perquisizione accurata del veicolo.

L’ispezione ha permesso di scoprire un vano segreto ricavato ad hoc al di sotto del portaoggetti. All’interno del doppiofondo era stato nascosto un panetto compatto di cocaina del peso di oltre un chilo, immediatamente sottoposto a sequestro.

Patteggiamento e valore sul mercato

Su disposizione del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Roma, i due corrieri sono stati giudicati con rito direttissimo.

Durante l’udienza, entrambi gli imputati hanno concordato l’applicazione della pena patteggiando 2 anni e 8 mesi di reclusione e una sanzione pecuniaria di 12.000 euro a testa.

Secondo le stime degli investigatori, la sostanza stupefacente tolta dal mercato avrebbe fruttato alle organizzazioni criminali circa 80.000 euro una volta suddivisa e distribuita al dettaglio nelle piazze di spaccio romane.

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