Collatino, due auto in fiamme: paura in via Mario Chiri

Un pomeriggio di fuoco al Collatino, dove due auto parcheggiate sono state improvvisamente avvolte dalle fiamme.

L’incendio è scoppiato poco dopo le 16 di lunedì 17 novembre, all’altezza di via Mario Chiri, trasformando una tranquilla strada di quartiere in una scena concitata.

Per ragioni ancora da chiarire, le lingue di fuoco hanno rapidamente inghiottito le due vetture in sosta, alzando una colonna di fumo visibile da diversi isolati.

In pochi minuti sono arrivati i vigili del fuoco, impegnati a domare il rogo, e la polizia locale del gruppo V Prenestino, che ha gestito la viabilità mentre la zona veniva messa in sicurezza. Sul posto anche le forze dell’ordine.

Fortunatamente non ci sono stati feriti né persone intossicate, ma il rogo ha attirato numerosi residenti, scesi in strada allarmati dall’odore acre e dalle fiamme. «L’aria era irrespirabile», racconta una testimone.

Le cause dell’incendio sono ancora oggetto di accertamenti.

