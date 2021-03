Colli Aniene. Baraccopoli Stazione Togliatti, allarme sicurezza e igienico sanitario

«Dopo due anni dallo sgombero del Febbraio 2019, i cittadini di Colli Aniene vivono di nuovo il disagio della presenza di un insediamento abusivo nella zona tra la Stazione FR2 Palmiro Togliatti, Via Collatina e Via del Flauto.

Gli abitanti del quartiere, stanchi e spazientiti dall’indifferenza con cui l’amministrazione guarda ai loro appelli, ci hanno segnalato nei giorni scorsi la presenza di un insediamento abusivo. Il loro è un timore comprensibile: oltre che per la loro sicurezza e le pessime condizioni igienico-sanitarie, queste persone hanno paura che si possano verificare di nuovo incendi dolosi capaci di sprigionare fumi tossici.

È stata dunque subito presentata in Campidoglio un’interrogazione con cui si chiede alla Sindaca cosa si aspetti per provvedere, ed al più presto, alla rimozione delle strutture abusive e dei rifiuti, sperando che questa volta si pongano in essere soluzioni risolutive e non provvisorie, come purtroppo è accaduto due anni fa. Dopo quell’intervento, infatti, l’area è rimasta transennata per poco, ma poi abbandonata a sé stessa, il che ha permesso in breve tempo il ritorno delle baracche e, nei pressi dell’insediamento, dei cumuli di rifiuti che Fratelli d’Italia ha già segnalato nelle settimane scorse.

Da chi, da troppo tempo ormai, straparla di legalità e farnetica della grande attenzione che riserva alle periferie, i cittadini hanno tutto il diritto di veder risolvere, ed in maniera definitiva, non certo estemporanea, problemi come questo. Sgomberare un insediamento abusivo e poi lasciare che, in pochi mesi, questo torni a formarsi, altro non è stato che l’ennesima presa in giro perpetrata dai grillini nei confronti di chi vive e lavora nel IV Municipio».

Così, in una nota, Rachele Mussolini, Consigliere Comunale della Lista Civica “Con Giorgia” e vicepresidente della Commissione Controllo, Garanzia e Trasparenza di Roma Capitale, Federico Rocca, responsabile romano Enti Locali FdI, Francesco Castellani, Presidente del Circolo di Fratelli d’Italia “Giacomo Boni”, e Ida Paoletti, Presidente del “Circolo di Fratelli d’Italia di Piazza Santa Maria Consiliatrice”.