Colli Aniene, rapinatore solitario svaligia farmacia in via d’Onofrio: caccia all’uomo

Pochi minuti di lucida freddezza, un’azione fulminea condotta in solitaria e una via di fuga calcolata al millimetro. È il bilancio del raid criminale che ha sconvolto la quiete del quartiere Colli Aniene, nel quadrante orientale della Capitale, nella giornata di ieri 12 giugno.

Nel mirino di un rapinatore è finita la farmacia di via Edoardo d’Onofrio, svaligiata in pieno giorno prima che le pattuglie delle forze dell’ordine potessero intercettare il malvivente. Un colpo fotocopia che, secondo gli inquirenti, potrebbe riaprire i fari su una scia di rapine seriali nella periferia est.

L’assaltatore è entrato in azione cogliendo di sorpresa il titolare dietro il bancone. Con il volto parzialmente travisato e stringendo una pistola in pugno, l’uomo ha puntato dritto alle casse senza mostrare alcuna esitazione.

Sotto la minaccia dell’arma, il farmacista è stato costretto a svuotare i cassetti interni, consegnando al rapinatore l’incasso della giornata, quantificato in circa mille euro in contanti. Una volta intascato il bottino, il bandito si è dileguato.

La Fuga Strategica dal Retro e l’Identikit

Non appena il malvivente ha varcato la soglia, il titolare – pesantemente sotto choc per aver fissato la canna della pistola – è riuscito a correre in strada per chiedere aiuto e lanciare l’allarme al 112.

Le autoradio della Polizia di Stato hanno cinturato il perimetro della via in pochissimi minuti, avviando battute di ricerca serrate nei vicoli adiacenti, ma il fuggitivo era già svanito nel nulla.

Dalla prima ricostruzione dei flussi, gli agenti ipotizzano che l’uomo avesse studiato l’architettura dei locali o conoscesse perfettamente l’urbanistica di Colli Aniene.

Per scappare, infatti, non è passato dall’ingresso principale sulla strada, ma ha utilizzato un’uscita secondaria situata sul retro dello stabile, riuscendo così a evitare l’abbraccio dei passanti e a non incrociare le prime volanti in arrivo a sirene spiegate.

La Descrizione del Sospettato

La vittima ha descritto il rapinatore come un uomo di età compresa tra i 30 e i 40 anni, caratterizzato da una marcata e inconfondibile inflessione dialettale romana.

Al momento del colpo indossava indumenti scuri ed estivi: una t-shirt e un paio di bermuda, un abbigliamento informale scelto probabilmente per mimetizzarsi tra i passanti e confondersi nella folla subito dopo la ritirata.

L’Ombra del Rapinatore Seriale: Il Precedente di Maggio

Mentre i pattugliamenti proseguono nelle stazioni di trasporto e nelle vie limitrofe, gli investigatori della Squadra Mobile e del commissariato di zona hanno già acquisito i file digitali delle telecamere di sicurezza a circuito chiuso della farmacia e dei negozi vicini.

L’analisi dei primi fotogrammi ha fatto saltare sulla sedia gli operatori per via di alcune fortissime analogie.

Il modus operandi del colpo di Colli Aniene ricalca infatti nei minimi dettagli una rapina consumata alla fine dello scorso maggio ai danni di un altro esercizio farmaceutico della periferia est.

Anche in quell’occasione, un bandito solitario, armato di pistola e descritto con tratti fisici sovrapponibili, aveva fatto irruzione nel pomeriggio terrorizzando clienti e impiegati per poi scappare con poche centinaia di euro.

I faldoni dei due casi sono ora sul tavolo degli esperti della Polizia Scientifica. Saranno i tecnici a confrontare frame dopo frame le posture, i movimenti e i dettagli antropometrici del sospettato per capire se dietro i due assalti si nasconda la stessa mano.

L’obiettivo è stringere il cerchio attorno al “seriale” per restituire sicurezza alla rete dei commercianti del quadrante est della città.

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