Colli Aniene, spaccata con le mattonelle al ristorante “Il Peperoncino”: è il secondo furto in pochi giorni

La stessa identica scena, lo stesso senso di impotenza e un nuovo, pesante conto da pagare per riparare i danni dell’ennesima notte brava della microcriminalità locale.

Per i titolari del ristorante-pizzeria “Il Peperoncino”, storico presidio gastronomico di viale Battista Bardanzellu nel cuore di Colli Aniene, l’inizio della giornata si è trasformato nell’ennesimo incubo a serrande alzate.

Il locale è stato l’obiettivo di una violenta spaccata notturna che ha devastato l’ingresso, lasciando i gestori a fare i conti con le macerie di una battaglia quotidiana che va avanti ormai da anni.

Il colpo è stato messo a segno nelle prime ore del mattino di oggi, martedì 9 giugno 2026.

Secondo una prima ricostruzione investigativa, la banda ha agito con brutale rapidità: utilizzando come ariete alcune pesanti mattonelle sradicate dalla pavimentazione esterna, i malviventi hanno letteralmente sbriciolato una delle grandi vetrate perimetrali del locale, aprendosi un varco tra i tavoli.

Un bottino di generi alimentari, ma i danni sono strutturali

Una volta all’interno, i ladri non hanno trovato grandi somme di denaro in cassa e si sono accontentati di saccheggiare le dispense della cucina.

Il bottino, stando ai primi riscontri, è composto principalmente da generi alimentari di pregio e diverse confezioni di olio extravergine.

A fare la amara scoperta sono stati gli stessi proprietari al momento di avviare l’attività mattutina.

Sul posto sono intervenute le pattuglie delle forze dell’ordine che hanno eseguito i rilievi scientifici sulle superfici vetrate e avviato l’esame delle telecamere di sicurezza della zona per tentare di risalire all’identità dei componenti del gruppo.

Il secondo assalto in dieci giorni: commercianti allo stremo

Quello di stanotte, purtroppo, è solo l’ultimo capitolo di un’escalation che sta mettendo in ginocchio la proprietà. Soltanto dieci giorni fa, alla fine di maggio, “Il Peperoncino” era già stato violato dai ladri.

In quel primo episodio, i banditi avevano scardinato gli infissi d’accesso per fare manbassa di hardware e apparecchiature informatiche utilizzate per la gestione delle comande e della cassa.

Il paradosso commerciale, che alimenta la frustrazione dei ristoratori del quartiere, è che il valore economico della merce sottratta è quasi irrisorio rispetto alla spesa necessaria per ripristinare le strutture: la sostituzione dei cristalli speciali e la riparazione dei serramenti comporteranno un esborso di migliaia di euro.

Un salasso continuo che costringe i commercianti a investire i propri margini di guadagno nella continua riparazione dei danni piuttosto che nello sviluppo dell’azienda, all’interno di un quadrante urbano che — denunciano i residenti — dopo la chiusura serale dei negozi si trasforma in un deserto privo di illuminazione e passanti, terreno fertile per la criminalità da strada.

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