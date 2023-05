Colli Aniene: Tutto pronto per la fine della scuola

Si avvicina la fine della scuola ed a Colli Aniene fervono i preparativi per la festa finale organizzata dall’Associazione “I nostri figli al centro della sQuola”.

La prossima settimana terminerà la scuola e a Colli Aniene riprende la tradizionale festa dell’ultimo giorno di sQuola al Parco Baden Powell, giunta alla 13 edizione, organizzata dall’associazione dei genitori I nostri figli al centro della sQuola. L’associazione è attiva dal 2007 nel quartiere di Colli Aniene e raccoglie il sostegno dei genitori dei bambini e ragazzi frequentanti le scuole del quartiere.

I genitori volontari dell’associazione offrono il loro tempo “liberato” per piccoli lavori di manutenzione in modo da rendere le classi più efficienti e confortevoli. Il gruppo Art Revolution si occupa degli abbellimenti degli spazi e organizza attività culturali con i ragazzi della Scuola Primaria dell’Istituto Tullio De Mauro. L’associazione è anche sensibile ai temi della mobilità sostenibile, per questo organizza giornate Bike To School e le Pedalate di Babbo Natale e di Carnevale nel quartiere. Ma l’evento clou è proprio la festa di fine anno, che quest’anno torna divertente come una volta.

La scorsa settimana si sono chiuse le iscrizioni online con questi risultati: 400 iscritti, di cui il 32% dal Plesso Calvino dell’Istituto comprensivo Tullio De Mauro, il 21% dalla Primaria del plesso Santi di Tullio De Mauro, il 14% dalla Primaria dell’Istituto comprensivo Balabanoff e infine il 13% dalla materna Mary Poppins.

Nulla è perduto però, perché ci si potrà iscrivere anche il giorno della festa direttamente al Parco Baden Powell.

La festa offre giochi adatti a tutti, come il tiro al barattolo, il limbo, il tiro alla fune, i gonfiabili, le pignatte, i calci in c***lo, il bowling gigante. Iniziative culturali portate avanti dal gruppo Art Revolution dell’associazione e la possibilità di vincere dei gadget e ricordi della festa. Inoltre ci sarà la possibilità di provare degli sport come il tiro con l’arco, il parkour, il basket, la boxe, la mountain bike con un percorso avventura che sarà allestito per l’occasione.

Ruolo cruciale lo hanno avuto, come sempre, i Rappresentanti di Classe che ci ricordano il premio speciale messo in palio dall’Associazione. “Finalmente è tornata la nostra amatissima festa dell’ultimo giorno di sQuola così come è nata tredici anni fa. Anzi con una novità in più :un premio in materiale scolastico per la classe col maggior numero di iscritti paganti. Per noi rappresentanti è stata caccia grossa soprattutto fra gli immancabili indecisi certi del divertimento assicurato per tutti. Ed allora che Festa sia! ” dichiara Donatella Dell’Anna, rappresentante di classe della 1 media al Plesso Scalarini dell’Istituto Balabanoff. Simona De Luca, rappresentante di classe alle Medie dell’Istituto Tullio De Mauro ci riferisce: “sono una delle rappresentanti coinvolte nella raccolta delle iscrizioni. Ho cercato di convincere e coinvolgere tutti i ragazzi della mia classe per vincere il premio messo in palio dall’Associazione. Spero torni ad essere un momento importante di aggregazione, che quest’anno sarà ancora di più inclusivo, perché sono previsti i giochi di attività per bambini e ragazzi dall’infanzia alla secondaria .Sono certa che dopo gli anni del Covid torneremo a vedere il sorriso sui bambini del nostro quartiere”. Infine Marco Mazzola, rappresentante di classe del Plesso Calvino dell’Istituto Tullio De Mauro: “Finalmente un contest che premia TUTTI, dove la partecipazione diventa merito e quindi l’unico vero protagonista, come dovrebbe essere sempre e come insegnavano a noi da bambini. Sono veramente onorato di poter dare una mano all’associazione I nostri figli al centro della sQuola perché sono persone che lottano per tramandare e creare valori attraverso il gioco e la condivisione, che si impegnano quotidianamente per migliorare e spesso anche aggiustare le cose.Questa festa sarà unica, sarà la festa di tutti, di grandi e piccini perché tutti ce la meritiamo!”. Manca poco più di una settimana e i preparativi sono frenetici per il grande evento conclusivo di giovedì 8 giugno.

Insomma un appuntamento che sicuramente trascinerà in modo coinvolgente bambini e genitori per salutare l’ultimo giorno di scuola.