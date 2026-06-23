Colli Portuensi, cede il ponteggio di una palazzina: due operai volano nel vuoto, uno è grave

Un rumore violento, sordo, che ha scosso il pomeriggio del quartiere, poi le grida d’aiuto dei passanti.

La cronaca di via Luigi Arati, proprio all’angolo con viale dei Colli Portuensi, si ferma davanti all’ennesimo incidente sul lavoro tra le impalcature della Capitale.

Intorno alle 14:30 di oggi, l’intelaiatura metallica allestita sulla facciata di una palazzina in ristrutturazione ha ceduto di schianto, trascinando nel vuoto due operai.

Un volo di diversi metri terminato sul marciapiedi: per uno dei lavoratori la corsa in ospedale è scattata con la massima urgenza.

La dinamica e i soccorsi

A dare l’allarme sono stati i titolari delle attività commerciali della zona e alcuni residenti che hanno assistito in diretta alla carambola dei tubi d’acciaio.

La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente, blindando il quadrante stradale nel giro di pochi minuti.

Sul posto sono confluite le ambulanze del 118, le squadre dei Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Locale e gli agenti del commissariato Monteverde.

I due operai sono rimasti coscienti subito dopo l’impatto sul selciato, ma i traumi riportati dal più grave dei due – concentrati soprattutto all’addome e agli arti – hanno spinto i medici a disporre il trasferimento immediato in ospedale in codice rosso.

L’uomo si trova ora in prognosi riservata. Meno preoccupante il quadro clinico del collega, ferito ma non in pericolo di vita.

I rilievi della Scientifica: caccia alla falla strutturale

Mentre i Vigili del Fuoco hanno lavorato a lungo per tagliare le sezioni di ponteggio rimaste in bilico e mettere in sicurezza la facciata dell’edificio, i caschi bianchi della Municipale hanno isolato l’area per deviare il flusso di auto ed evitare la paralisi del traffico in un’arteria nevralgica per la viabilità della zona.

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo d’indagine per accertare le responsabilità del crollo.

Gli investigatori della Polizia di Stato, insieme agli specialisti della Polizia Scientifica, hanno completato i rilievi fotografici per individuare il punto esatto del collasso della struttura.

Insieme alle forze dell’ordine sono entrati nel cantiere anche gli ispettori del lavoro e i tecnici della Asl competente.

Gli accertamenti si concentreranno sulla verifica dei materiali e sul rispetto dei protocolli anti-infortunistici.

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