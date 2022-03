Collina della Pace torneo di calcetto sul bene confiscato

Il 6 marzo 2022 in via Bompietro 16 a Collina della Pace si terrà un torneo di calcetto sul bene confiscato.

La legge n. 109/96 per il riutilizzo pubblico e sociale dei beni confiscati alle mafie compirà 26 anni il prossimo mese. Dal 7 marzo del 1996 la restituzione alla collettività delle ricchezze e dei patrimoni sottratti alle organizzazioni criminali è diventata un’opportunità di impegno responsabile per il bene comune. La dimensione etica dei percorsi scaturiti dalle esperienze di riutilizzo per finalità sociali si trova, infatti, nella corresponsabilità che ha trasformato quei beni da esclusivi a beni condivisi. Nel nostro territorio tutto ciò è rappresentato dal bene confiscato di Collina della Pace.

L’invito è quindi per la mattinata del 6 marzo per festeggiare il compleanno della legge 109/96 e per creare, attraverso il gioco e lo sport, la consapevolezza dell’importanza del riutilizzo sociale.

Possono partecipare tutti i ragazzi e le ragazze dai 10 ai 18 anni con la possibilità di formare squadre miste composte da 3 a 5 persone

Ci si può iscrivere mandando una mail a libera.roma6@gmail.com