Colonna di Fumo sulla Cassia bis: capannone agricolo in fiamme a Roma Nord

Un inquietante colonna di fumo ha attirato l’attenzione degli automobilisti in transito sulla Cassia bis, portandoli a chiamare il 112. Martedì mattina, un incendio è divampato in un capannone agricolo a Roma Nord, mettendo in allarme la zona.

La chiamata al numero unico per le emergenze è arrivata intorno alle 11:55 di oggi, martedì 30 luglio. L’incendio è scoppiato in via Giustiniana, all’altezza di via Ghisalba.

Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, i volontari della protezione civile e gli agenti delle volanti e del commissariato Ponte Milvio.

Le fiamme hanno avvolto un capannone agricolo, un fienile, ma grazie all’intervento tempestivo dei soccorsi, l’area è stata messa in sicurezza e l’incendio non si è propagato alla vegetazione circostante.

Fortunatamente, non si registrano feriti né intossicati. Le cause dell’incendio sono ancora in corso di accertamento.

