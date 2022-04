Color Fitness Festival a La Rustica

Il 1° maggio 2022, il Physical Village Roma (Palestra e Piscina) insieme al comitato di Quartiere e alla Fondazione Telethon, organizzerà una giornata/evento chiamata Color Fitness Festival all’insegna dei colori, del benessere e della Ricerca.

La giornata si svolgerà all’interno del Parco Pubblico Fabio Montagna (Via Federico Turano, 44, 00155, Roma), e saranno previste delle aree a pagamento per chi vuole fare attività, delle aree gratuite per tutti coloro che vogliono frequentare il parco e vivere la festa, ed un’area ristoro con pizza, brace, bar e cucina espressa, dedicata a tutti coloro che vogliono fare un PICNIC al parco senza doversi occupare di preparare il picnic.