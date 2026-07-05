Colosseo: molesta troupe tv e aggredisce gli agenti, arrestato un 18enne

Non si ferma l’ondata di controlli e tensioni attorno all’area archeologica centrale della Capitale.

Dopo i dieci arresti eseguiti nel corso del maxi blitz interforze di venerdì sera, gli agenti della Polizia di Stato sono dovuti intervenire nuovamente per arginare un grave episodio di violenza consumatosi all’ombra del Anfiteatro Flavio.

In manette è finito un cittadino egiziano, da poco maggiorenne, mentre due giovani tunisini sono stati denunciati a ridosso della metropolitana.

L’epicentro del disordine è stato ancora una volta largo Gaetana Agnesi, la terrazza panoramica sopraelevata che affaccia sul Colosseo, già teatro nella serata del 2 luglio scorso di un altro brutale fatto di cronaca.

L’attacco alla troupe televisiva e la rissa con le Volanti

Il diciottenne egiziano ha iniziato a dare in escandescenze incrociando alcuni turisti e, subito dopo, una troupe televisiva impegnata sul posto nella registrazione di un servizio giornalistico.

Il giovane ha iniziato a molestare gli operatori, rivolgendo pesanti gesti osceni all’indirizzo della giornalista e finendo per lanciarle contro una bottiglietta di plastica nel tentativo di interrompere le riprese.

L’allarme al 112 ha fatto confluire sul posto una pattuglia del Reparto Volanti.

Alla vista delle divise, il ragazzo ha rifiutato categoricamente di esibire i documenti e ha reagito con estrema brutalità, aggredendo fisicamente uno dei poliziotti nel disperato tentativo di aprirsi un varco e fuggire a piedi verso i Fori Imperiali.

Gli agenti sono riusciti a immobilizzarlo soltanto al termine di una violenta colluttazione.

Dagli accertamenti in questura è emerso che il diciottenne era già noto alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti. Nelle prossime ore verrà giudicato con rito direttissimo.

Schiaffo ai borseggiatori: blitz PolMetro all’uscita della stazione

Parallelamente ai disordini sulla terrazza, gli agenti del nucleo PolMetro dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno presidiato gli ingressi e le banchine della fermata metropolitana Colosseo, snodo cruciale per migliaia di visitatori.

I controlli sui sospetti: I poliziotti hanno intercettato e perquisito due cittadini di origine tunisina che si aggiravano con fare sospetto tra la calca dei passeggeri in uscita dai vagoni.

Addosso ai due stranieri sono stati rinvenuti diversi telefoni cellulari di provenienza illecita, presumibilmente provento di borseggi messi a segno nella stessa mattinata.

Per i due è scattata la denuncia a piede libero per il reato di ricettazione, mentre i telefoni sono stati sequestrati in attesa di risalire ai legittimi proprietari.

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