Colpo alle “batterie” delle auto di lusso: arrestati due specialisti a San Giovanni

Un’indagine partita da un dettaglio, ma capace di svelare un sistema ben rodato. Nei giorni scorsi gli agenti della Polizia Stradale di Roma, insieme al personale del distaccamento di Albano, hanno smantellato una banda specializzata nel furto di auto di lusso, attiva in diversi quartieri della Capitale.

Tutto ha avuto origine dal ritrovamento di più vetture identiche, rubate con modalità pressoché sovrapponibili. Stesso modello, stessa tecnica, stessi tempi: elementi che hanno insospettito gli investigatori, spingendoli ad avviare un’attività mirata di controllo e monitoraggio sul territorio.

La svolta è arrivata nella notte tra il 19 e il 20 marzo, nel quartiere San Giovanni. Qui i poliziotti hanno sorpreso due uomini mentre stavano portando a termine il furto di una Jaguar.

In pochi minuti avevano già forzato il veicolo, riprogrammato la chiave di accensione e disattivato il sistema di localizzazione GPS, prima di tentare la fuga a tutta velocità.

Un tentativo durato poco. Gli agenti sono intervenuti immediatamente, bloccando i due sospetti e recuperando l’auto appena rubata.

Le perquisizioni hanno poi confermato l’esistenza di un’attività strutturata: oltre alla Jaguar, è stata rinvenuta anche una Volvo risultata rubata, insieme a un vero e proprio kit da professionisti del settore.

Tra il materiale sequestrato, numerose chiavi telecomando di diverse marche, dispositivi elettronici per la codifica delle centraline e strumenti per neutralizzare i sistemi di sicurezza.

Per i due uomini, entrambi di nazionalità straniera, è scattato l’arresto. Il provvedimento è stato convalidato dall’autorità giudiziaria, che ha disposto per entrambi la custodia cautelare in carcere al termine del giudizio per direttissima.

Per uno dei due è emersa anche un’ulteriore violazione: l’ingresso illegale nel territorio italiano sotto falsa identità.

Un’operazione che mette fine a una serie di colpi mirati e riaccende l’attenzione su un fenomeno sempre più sofisticato, in cui tecnologia e criminalità viaggiano ormai sullo stesso binario.

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