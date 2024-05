Colpo da 40mila euro alla Scuola Amaldi di Tor Bella Monaca

La tregua è stata breve. I ladri hanno colpito di nuovo una scuola a Tor Bella Monaca, rubando attrezzature e strumenti musicali per un valore di 40mila euro dall’istituto Edoardo Amaldi. Dopo i furti alla scuola d’infanzia Antonio Cupri in via Acquaroni, alla scuola Oscar Romero in via Calimera, e alla scuola Peter Pan in via Panzera, i malviventi sono tornati all’opera.

Sul caso stanno indagando i carabinieri, che hanno sequestrato le telecamere di sorveglianza. Secondo una prima stima, i ladri hanno rubato pianole, chitarre, microfoni, macchine fotografiche e anche attrezzature cinematografiche. Gli autori del furto sarebbero entrati forzando una finestra, evitando di attivare l’allarme.



