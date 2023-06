Come cambieranno le ricerche Google con l’intelligenza artificiale

L’intelligenza artificiale o AI sta cambiando anche il modo di fare ricerche con Google e gli specialisti di Romaweblab stanno già studiando come cambieranno le ricerche Google e cosa dovranno fare le aziende per essere ancora visibili sui motori di ricerca.

La stessa Google in una conferenza stampa ha annunciato quelli che saranno i cambiamenti e le innovazioni nel modo di cercare online a seguito dell’introduzione dell’Intelligenza artificiale e noi di Abitarearoma abbiamo chiesto a Romaweblab, web agency che dal 2000 è specializzata in Realizzazione siti web a Roma e attività SEO, quali saranno le nuove linee da seguire per posizionarsi sui motori di ricerca.

Intelligenza artificiale e SEO: cosa cambia

Al momento l’uso dell’AI nei sistemi di ricerca Google si sta sperimentando in America, ma dal 2024 le novità arriveranno anche in Italia e i SEO e chi realizza siti web non può non tenerne conto.

Cosa cambierà? Vediamo punto per punto le caratteristiche che dovranno avere i nuovi siti web per posizionarsi con Google nell’era dell’intelligenza artificiale.

Sempre più importanza a siti navigabili e user friendly

Le AI premieranno su Google i siti con una buona struttura di navigazione e orientati a rispondere ai bisogni degli utenti.

Da sempre l’obiettivo di Google è fornire all’utente il migliore servizio, in questo caso la migliore risposta a una domanda e per questo ogni pagina andrà ottimizzata per un preciso search intent, abbandonando la logica centrata sulle keyword.

Sempre più importanza dei social media

Il nuovo motore di ricerca che si sta delineando all’orizzonte premierà la competenza e la professionalità.

Per questo è importante associare ai contenuti una valida presenza sui social media, Linkedin in primis per sottolineare l’esperienza nel settore.

Questa novità riguarda soprattutto chi lavora in ambito medico dove saranno premiate pubblicazioni dimostrabili, attestati e riconoscimenti ufficiali.

Un ruolo crescente alla local search

La local search sarà indispensabile e Google verificherà le schede e i Google Business Profile premiando le attività storiche con maggiori recensioni e una presenza fisica di lungo periodo. Oltre a questo verranno premiate le attività che espongono chiaramente prezzi dei prodotti e servizi e la intelligenza artificiale sarà capace di confrontare e controllare i prezzi di uno stesso prodotto e servizio proposto da aziende diverse per assecondare l’utente nella ricerca dell’offerta migliore.

Premiati gli ecommerce “trasparenti”

Anche gli ecommerce dovranno cambiare il loro modo di approcciarsi al motore di ricerca proponendo schede tecniche complete e mettendo in evidenza le recensioni fatte da chi ha già acquistato un prodotto o sperimentato un servizio.

Metterci la faccia: il segreto per avere successo

La Intelligenza Artificiale alla base del nuovo modo di fare ricerche su Google premierà i video dimostrativi in cui il prodotto è mostrato e testato da una persona che ci mette la faccia. Questo all’interno di un paradigma in cui i dati utili alla SEO, che oggi erano presi esclusivamente dal sito web, comprendono tutta l’entità dell’azienda e del professionista e tutti i luoghi in cui è presente in rete (oltre al sito web anche social media, piattaforme di recensioni, comparatori di prezzi, siti di terze parti e così via).

H2 Intelligenza artificiale e creatività umana: il binomio vincente

Anche se molti copywriter temono di essere rimpiazzati da soluzioni di intelligenza artificiale come ChatGPT in realtà la creatività resterà fondamentale dato che le AI non sono ancora in grado di scrivere testi pensati per emozionare (o almeno non ancora). Anche per quanto riguarda la realizzazione siti web sarà esaltata la capacità di creare progetti creativi, pensati per valorizzare l’azienda e i suoi punti di forza e distinguerla dalla concorrenza.

In conclusione in Romaweblab siamo già pronti al cambiamento e continueremo a supportare le aziende che si affidano a noi per creare siti web, posizionarsi sui motori di ricerca e svolgere attività di social media marketing.