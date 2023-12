Martedì 5 Dicembre 2023, ore 17:30 appuntamento letterario di rilevante interesse, presso la Biblioteca Fabrizio Giovenale, in via Fermo Corni a Roma: la presentazione del libro Come un angelo di Francesca Vincenzi, pubblicato da Di Leandro Editore.

Il libro, uscito l’8 marzo 2021 in occasione della Giornata per eccellenza dedicata alla Donna, è un emozionante viaggio nelle esperienze di volontariato e impegno sociale dell’autrice, che condivide con i lettori storie di vita, resilienza e speranza. Francesca Vincenzi, con la sua narrazione profonda, mostra come l’altruismo e l’empatia possano trasformare la vita di chi aiuta e di chi viene aiutato.

L’evento sarà impreziosito dalla presenza di due relatori d’eccezione: il Dott. Massimiliano Umberti Presidente IV Municipio, che aprirà la presentazione con i Saluti Istituzionali, e il Prof. Nicola Ferrigni, noto sociologo, che fornirà un’analisi approfondita del libro e del suo impatto sociale.

Come un angelo non è solo un libro, ma un manifesto sull’importanza del volontariato e dell’empatia nella società contemporanea. È un inno alla speranza e all’azione, un promemoria di come ciascuno di noi può essere un “Angelo” per qualcun altro.

La Società Editrice Di Leandro di Roma invita tutti gli appassionati di letteratura, studenti, sociologi e chiunque sia interessato al volontariato e all’impegno sociale, a partecipare a questo evento unico, per condividere insieme la voglia di esserci quando serve all’altro.

INGRESSO LIBERO

Per info info@dileandro.it