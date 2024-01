Compattatore Ama prende fuoco in via del Corso: Paura in Centro

Attimi di paura nella serata di ieri ( Martedì 2 Gennaio 2024) intorno alle ore 22:30 in via del Corso, dove è andato a fuoco un compattatore di rifiuti cartacei. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco a scongiurare il propagarsi del rogo. L’allarme è scattato al civico 148, con il conducente del mezzo che, non appena scorte le fiamme, ha chiamato il numero unico per le emergenze. Giunti sul posto i pompieri hanno domato l’incendio. Ad indagare la polizia di Stato.

