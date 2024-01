Conca D’Oro, scoperti mentre tentano di rubare un motorino: fermati quattro minorenni

Volevano rubare uno scooter parcheggiato in piazza Carnaro, in zona Conca d’Oro, pensando evidentemente di passare inosservati, ma alcuni residenti li hanno notati e hanno chiamato immediatamente i carabinieri. È quanto accaduto ieri sera – Mercoledì 3 Gennaio 2024– . Sul posto sono intervenuti i carabinieri delle stazioni di piazza Bologna, Nomentana e viale Libia e hanno bloccato i quattro giovanissimi.

I militari hanno sequestrato un cacciavite adoperato dal gruppo di studenti. Dopo averli accompagnati in caserma i minori affidati ai rispettivi genitori. Sull’episodio i carabinieri hanno inviato un’ informativa alla procura della repubblica per i minorenni. Per tutti l’accusa è di furto aggravato.