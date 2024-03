Concerto di Pasqua dei Piccoli Cantori di Torrespaccata a Santa Maria Regina Mundi

Il 25 marzo alle ore 19 Concerto di Pasqua dell’Associazione Piccoli Cantori di Torrespaccata nella chiesa di Santa Maria Regina Mundi

La musica è un linguaggio universale che può unire le persone e diffondere cultura.

Per questo motivo, l’Associazione Piccoli Cantori di Torrespaccata organizza da anni un programma stagionale di concerti dal titolo

“Musica in Periferia”

L’obiettivo è quello di portare la cultura musicale nel nostro quartiere, rendendola accessibile a tutti.

Il programma prevede concerti che coinvolgono artisti di fama nazionale e internazionale, ma anche giovani talenti locali.

I concerti si tengono normalmente presso il Teatro della Parrocchia di Santa Maria Regina Mundi, sede dell’Associazione.

L’ingresso è gratuito

I concerti sono un’occasione imperdibile per vivere la musica in una dimensione intima e coinvolgente. Saranno momenti di condivisione e di aggregazione, che ci permetteranno di scoprire la bellezza della musica dal vivo.

Data l’eccezionalità dell’evento in prossimità della Santa Pasqua di Resurrezione, il concerto si svolgerà in Chiesa.

