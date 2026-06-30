Concerto di Ultimo a Tor Vergata, scatta il piano “Sicurezza on Demand”: attesi 250mila fan

Un evento senza precedenti nella storia della musica pop italiana, con una gestione della sicurezza paragonabile a quella dei grandi raduni internazionali. Il Questore di Roma ha dato ufficialmente il via ai lavori del Tavolo tecnico presso l’Ateneo di Tor Vergata per illustrare il piano strategico “Sicurezza on Demand”, varato in occasione dell’attesissimo concerto di Ultimo, intitolato “La favola per sempre”, in programma il prossimo 4 luglio 2026 sulla spianata universitaria.

I numeri sono colossali: attesi oltre 250.000 spettatori, con un’aliquota di circa 6.000 fan in arrivo direttamente dall’estero. Per gestire questa marea umana, l’Ufficio di Gabinetto della Questura ha strutturato un piano interforze multitasking, diviso in 9 macroaree operative che integrano safety (sicurezza dell’incolumità pubblica) e security (ordine pubblico).

La mappa dell’ordine pubblico e il monitoraggio aereo

L’intera spianata di Tor Vergata sarà suddivisa in zone operative autonome, ciascuna affidata alla direzione di un Primo Dirigente della Polizia di Stato. Il dispositivo si avvarrà di contingenti misti compresi reparti di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Penitenziaria.

Il Centro per la gestione della sicurezza dell’evento sarà attivo dalle prime ore del mattino del 3 luglio per coordinare le risorse in tempo reale. Il monitoraggio della sicurezza sfrutterà tecnologie di ultima generazione:

Terzo occhio nel cielo: L’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico supervisionerà i flussi tramite il sorvolo costante di droni .

Scudo aereo: Saranno attivati i sistemi tecnologici CUAS (Counter-Unmanned Aerial Systems) per neutralizzare ed evitare il volo di droni non autorizzati o potenziali minacce dal cielo.

Fuori dall’area dell’evento, la Polizia Ferroviaria, la Polstrada e la Polizia di Frontiera vigileranno sui flussi di passeggeri in arrivo nelle stazioni, sulle autostrade e negli scali aeroportuali di Fiumicino e Ciampino.

Mobilità, trasporti e navette gratuite

Per evitare la paralisi del quadrante sud-est della Capitale, la Questura, in collaborazione con la Polizia Locale di Roma Capitale e del Comune di Frascati, ha mappato parcheggi dedicati a seconda della tipologia di veicolo e definito percorsi pedonali obbligatori.

Navette gratis per i fan: È stato predisposto un servizio di navette eccezionale e gratuito che trasferirà progressivamente i passeggeri dalla stazione Metro A Anagnina fino al parcheggio interno situato alla Vela di Calatrava. Da lì, gli spettatori saranno indirizzati a piedi verso i varchi d’accesso dei rispettivi pit.

Il nucleo PolMetro intensificherà i controlli e la vigilanza banchine all’interno delle stazioni delle Linee “A” e “C” della metropolitana, con presidi speciali fissi negli hub di Anagnina e Giardinetti. Le pattuglie avranno anche il compito di prevenire i reati predatori (borseggi e scippi) favoriti dalla calca.

Emergenza caldo torrido e assistenza sanitaria

Date le temperature stagionali particolarmente elevate e le previsioni di caldo torrido, la profilassi sanitaria e antincendio assumerà un ruolo fondamentale. L’Ares 118, i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile del Comune di Roma e della Regione Lazio presidieranno i percorsi pedonali.

Per prevenire malori e colpi di calore tra i ragazzi in coda fin dalle prime ore del mattino, gli steward dell’organizzazione e i volontari assicureranno un servizio continuo di distribuzione gratuita di acqua potabile lungo tutte le aree di afflusso e all’interno delle transenne.

Social e tutorial multimediali per i fuori sede

Per agevolare le migliaia di persone che non conoscono la topografia della Capitale, la Questura di Roma lancerà una campagna di comunicazione mirata sui propri canali social. Verranno pubblicati dei tutorial multimediali e mappe virtuali che guideranno passo dopo passo i fan dagli snodi ferroviari e dai parcheggi fino ai cancelli d’ingresso.

Il piano di sicurezza, in realtà, è già scattato in sordina il 27 giugno per vigilare sulle prove tecniche. Giovedì 2 luglio è invece prevista la prova generale del concerto: una serata speciale e protetta che vedrà la partecipazione esclusiva di oltre 1.500 persone con disabilità insieme ai loro accompagnatori.

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