Conclusa la tre giorni dedicata all’evento “Excellence23″

Si è svolta la tre giorni dedicata all’evento “Excellence23”, il prestigioso evento enogastronomico che coinvolge operatori del settore, appassionati di cucina e amanti del vino. La decima edizione, è stata ospitata nella nuova cornice della tribuna autorità dello Stadio Olimpico, dove 100 chef provenienti da ristoranti stellati e non, si sono esibiti in spettacoli culinari e dove non sono mancati convegni, talk show, seminari, degustazioni e masterclass. Presenti alla manifestazione il Consigliere Delegato della Città metropolitana alla Formazione Professionale Daniele Parrucci in veste di rappresentante anche di Roma Capitale con il Presidente di Capitale Lavoro Ulderico Granata e il Direttore Generale Antonio Rosati.

“Questa edizione – afferma Daniele Parrucci, Consigliere Delegato alla Formazione di Città metropolitana di Roma e Consigliere di Roma Capitale – ha visto la partecipazione di studentesse e studenti del Centro Metropolitano di Formazione Professionale di Castel Fusano. Un’occasione per incontrare il mondo delle Imprese, degustare le eccellenze enogastronomiche italiane ed assistere ai cooking show degli chef stellati, un possibile incontro tra domanda e offerta di lavoro. Grazie alla collaborazione della Società in house Capitale Lavoro, braccio operativo della Città metropolitana di Roma, i Centri di Formazione Professionale della Città metropolitana di Roma e di Roma Capitale si sono distinti per la loro capacità e professionalità”.