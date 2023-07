Coni Lazio apre Villaggio dello Sport a “Notti di Cinema a piazza Vittorio”

E’ diventata ormai una tradizione quella della promozione sportiva all’interno di “Notti di Cinema a Piazza Vittorio”, la storica rassegna cinematografica promossa dall’Anec Lazio che si svolge nella piazza più grande e multietnica della Capitale.

E così da venerdì 28 luglio 2023, per il quarto anno il Coni Lazio aprirà il Villaggio dello Sport che, gratuitamente, offrirà ai frequentatori dell’arena e più in generale a tutti i cittadini la possibilità di divertirsi attraverso la pratica sportiva.

Per tre giorni, dal 28 sino al 30 luglio, dalle ore 19 alle 23, sarà allestita un’area multi sportiva attrezzata con aree tematiche e, grazie alla presenza di tecnici qualificati delle Federazioni sportive, tutti potranno scoprire le diverse discipline presenti. In questo week end, nello specifico, sarà installata una scacchiera gigante, un’area per il badminton, disciplina molto praticata nella piazza grazie alla presenza della comunità cinese, una per la scherma e una per la pesistica. Sabato sera, inoltre, sarà allestito anche un percorso per le minimoto aperto a tutti.

“A Piazza Vittorio con l’Anec Lazio abbiamo instaurato una sinergia importante ormai da tanti anni – dice il Presidente del Coni Lazio Riccardo Viola -. Promuovere lo sport gratuito nella piazza più multietnica di Roma, vuol dire offrire la possibilità a tutti di vivere una bella esperienza non solo sportiva ma anche culturale. Devo ringraziare per questo i presidenti delle Federazioni, grazie ai quali siamo in grado di mettere in campo le migliori risorse in termini di tecnici e istruttori, offrendo ai cittadini la possibilità di fare attività sportiva di qualità e di scoprire nel contempo la grande ricchezza dell’offerta sportiva”.