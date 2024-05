Continua lo stato d’agitazione in Eur Spa: sindacati e lavoratori in protesta

La protesta dei lavoratori di Eur Spa continua a far sentire la propria voce. Martedì 21 Maggio, Cgil, Cisl e Uil hanno convocato i dipendenti dell’ente, di cui il 90% è di competenza del Ministero dell’Economia e delle Finanze e il restante 10% del Comune di Roma, per un sit-in di protesta di fronte al Palazzo dei Congressi, sede del Forum PA.

Le motivazioni della protesta rimangono le stesse che hanno dato il via a uno stato d’agitazione sei mesi fa, coinvolgendo oltre un centinaio di lavoratori.

In particolare, si lamenta una mancanza di dialogo da parte della dirigenza riguardo ai diritti dei lavoratori: “Continua a mancare una corretta relazione sindacale su tutte le questioni riguardanti i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori – si legge nella nota congiunta – non rispettando i temi e i tempi previsti dal CCNL Federculture”.

Ma ci sono anche altre rivendicazioni. I sindacati chiedono il riconoscimento del premio di produzione per coloro che, grazie al proprio impegno, hanno contribuito a raggiungere un utile di 15 milioni di euro nel bilancio.

Tuttavia, nonostante gli incontri svolti dal 2023 ad oggi, non è mai stata data una risposta concreta a questa richiesta.

Da quando è iniziato lo scontro tra i lavoratori e la governance il 14 Novembre, si è evidenziato che l’azienda non ha alcuna intenzione di concedere quanto dovuto.

Il 7 maggio, l’amministratrice delegata Angela Cossellu ha annunciato le sue dimissioni durante l’assemblea dei soci, anticipando i tempi previsti e rimanendo in carica su richiesta del presidente Enrico Gasbarra fino alla prossima assemblea a metà giugno.

Tuttavia, durante i due anni di mandato, la manager non è riuscita a instaurare un rapporto sereno con i sindacati.

Come evidenziato nel comunicato che ha scatenato l’agitazione sei mesi fa, per le sigle confederate “l’amministratrice delegata Cossellu sta gestendo Eur Spa come se fosse un’azienda privata, non rispettando gli obiettivi e le iniziative per il rilancio concordati con le organizzazioni sindacali riguardo alla valorizzazione del personale, le progressioni di carriera e l’erogazione del premio di risultato previsto dal CCNL”.

