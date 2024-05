Sintexcal S.p.A: «Escluso superamento limiti emissivi autorizzati e presenza emissioni inquinanti»

Dalla società SINTEXCAL S.p.A. riceviamo il comunicato che qui di seguito pubblichiamo

«Alla luce dei recenti accadimenti che hanno visto la divulgazione di notizie ingiuste, inesatte ed infondate sull’operato di Sintexcal S.p.A., è un preciso dovere della Società riferire quanto segue.

Sintexcal S.p.A. è un’azienda che gestisce impianti industriali che producono conglomerati bituminosi.

È, anzi, una delle primarie aziende a livello nazionale operante nel settore della produzione e del commercio di conglomerati bituminosi e di costruzione di strade.

Tutti gli stabilimenti della Società dislocati in Italia, siti in aree qualificate come industriali, operano conformemente alle migliori tecniche di settore disponibili e nel pieno rispetto della normativa speciale, sia nazionale che regionale, vigente in materia.

Le risultanze delle verifiche effettuate dalle Agenzie preposte hanno escluso il superamento dei limiti emissivi autorizzati e la presenza di emissioni inquinanti; da ciò, quindi, ben si può desumere come anche il rischio sanitario non sia allo stato rilevabile.

Premesso quanto sopra, nella sua veste di attore sociale, Sintexcal S.p.A. è consapevole che dal fare impresa deriva un rilevante impatto sulla comunità.

Per questo, ha da sempre adottato una serie di condotte ed accorgimenti volti a favorire l’armonizzazione con il territorio circostante, anche alla luce delle inevitabili variazioni urbanistiche che nel corso del tempo hanno modificato l’assetto geopolitico locale; ne è un esempio l’obbligo imposto da Sintexcal S.p.A. di far dotare di copertura tutti i mezzi di trasporto di conglomerato in uscita dall’impianto.

Non solo. Per tante altre iniziative che quotidianamente si realizzano, l’impegno di Sintexcal S.p.A. ad operare in modo socialmente responsabile ed adeguato al contesto di riferimento risulta proficuo e costante, come costante risulta essere la volontà di migliorarsi e di migliorare, sempre nel pieno rispetto di quanto stabilito dalla normativa di riferimento.

Pertanto, la divulgazione di notizie distorte, amplificate o tendenziose sulle modalità di operato della Società non sarà in alcun modo tollerata ed anzi tale condotta sarà perseguita nelle più opportune sedi al solo fine di tutelare l’integrità, anche reputazionale, della condotta aziendale.»

