Continuano i confronti di metà mandato della Giunta Caliste

I lavori dell’incontro dedicato al tema del Commercio sono stato aperti da una relazione molto articolata dell’Assessore del V Municipio Marco Ricci. Sono intervenuti anche i presidenti delle commissioni commercio sia municipale con M. Pietrosanti che Comunale con A. Alemanni.

Marco Ricci anche attraverso alcune slide ha sottolineato il lavoro fatto, dal piano delle Aree, a quello del commercio, ai mercatini su strada e a quelli di Street Food di qualità come quelli di largo Agosta e di via dei Castani.

All’unisono il presidente Caliste e Pietrosanti hanno ricordato il lavoro fatto per arrivare al riconoscimento che la giunta ha voluto dare ai commercianti e artigiani storici presenti in tutti i quartieri con targhe ricordo consegnate con un evento pubblico e molto partecipato nell’aula consiliare di via G. Perlasca.

Purtroppo se l’intento di questi incontri di metà mandato era quello di ascoltare i cittadini e gli operatori, la cosa non e andata, a nostro avviso, un granché bene. Pochi gli interventi e poco il tempo a disposizione per fare domande precise o per svolgere ragionamenti compiuti.

Abbiamo avuto la sensazione e non solo io, che al Municipio interessasse più elencare i traguardi raggiunti e i progetti realizzati, mentre poco è stato detto su quali progetti e quanto impegno sarà messo da qui al rinnovo del Consiglio. Infatti al futuro sono stati dedicati poco più che annunci e tutti purtroppo con un largo uso del “ci lavoreremo, ci proveremo”.

Purtroppo il tempo concesso agli interventi dei partecipanti è stato insufficiente. I cinque minuti dati in tutti gli altri incontri precedenti sono stati drasticamente ridotti a due, un giro di vite incomprensibile visto anche i pochi iscritti ad intervenire.

Questo quindi lo scarno e deludente racconto del penultimo appuntamento presso la Casa della Cultura Silvio Di Francia, organizzato dal municipio V e fortemente voluto dal presidente Mauro Caliste per fare il punto della situazione rispetto al Programma su cui è stato eletto e per ascoltare cittadini, associazioni e comitati per poter prendere in considerazione nella seconda parte della Consiliatura.

Come giornalista di Abitare A e con delega dell’AGS del Mercato Insieme ho partecipato evidenziando problemi ormai cronici, solo apparentemente irrisolvibili.

Tra l’altro abbiamo notato un fatto per me negativo: vedere che consiglieri assessori preferiscono partecipare ad incontri e capannelli all’esterno anziché stare in sala ad ascoltare e magari impreziosire con il proprio contributo la discussione.

Invece niente, passati i due minuti concessi, Monica Paba presidente della Rete d’impresa Castani. e moderatrice della kermesse segnalava lo stop. Ovviamente la Paba di questo non ha nessuna responsabilità.

Le AGS dei Mercati rionali anche se invitate hanno disertato l’iniziativa. Negli interventi c’è stato il ricorrente richiamo alla necessità di avere una maggiore sicurezza aumentando, come ha richiesto la Rete d’imprese Collatino, oltre ad un maggior controllo del territorio da parte delle Forze dell’ordine, oggi quasi inesistente, anche un maggior ricorso alla Videosorveglianza.

I pochi interventi hanno dato la possibilità di poter sottolineare altre questioni e, come portavoce delegati dall’AGS del mercato Insieme, ho insistito sui problemi più che seri e a cui né il Municipio e né il Campidoglio riescono a trovare soluzioni adeguate.

Purtroppo nessuno ama ricordare il peccato originale che ha poi determinato gran parte dei problemi odierni ad iniziare da quelli costruttivi realizzati attraverso una convenzione per la realizzazione di un PUP fatta in parte nientemeno che su particelle di terreni di proprietà privata e che dopo una diatriba durata anni con danni economici anche per quanti acquistarono ignari i box sottostanti è stato trovato un accordo. Purtroppo ancora congelato, visto che andrebbe onorato attraverso la cifra concordata di 340.000 euro.

L’assessore Scalia nel suo intervento nelle giornate dedicate al Patrimonio e all’urbanistica ha informato che, dopo dopo insistenze e un gran lavoro è stata trovata la copertura del debito, ma la delibera pur pronta non viene portata in aula consiliare per l’approvazione, come previsto per i debiti fuori bilancio.

Per il Mercato Insieme abbiamo ricordato il danno economico provocato dal fermo del tapis roulant per l’accesso al parcheggio superiore e sul quale un emendamento dei FD’I al recente assestamento di bilancio ha destinato 70.000 euro che però dopo mesi ancora non hanno prodotto nulla.

Purtroppo il Municipio non riesce da oltre un decennio a mettere in sicurezza l’esterno del mercato, sia per quanto concerne la sosta su un viale della Primavera a di poco pericoloso e per di più soffocato dalla presenza di un mercatino abusivo di merce proveniente dal rovistaggio quando non addirittura di dubbia provenienza. L’Assessore Lucarelli ha praticamente toccato tutte le criticità del settore e le possibili soluzioni, soffermandosi anche sui problemi che riguardano il Mercato Insieme, problemi che sia lei che il presidente di commissione Andrea Alemanni conoscono molto bene per aver fatto in questi due anni e mezzo più di un sopralluogo.

E’ stato anche ricordato che l’amministrazione è impegnata ai prossimi Bandi pubblici per le assegnazioni delle Osp riservate al commercio ambulante a rotazione su strada, ai dehors post Covid19 e al rilancio modernizzazione dei Mercati rionali. Tra l’altro – ha detto l’assessore Lucarelli – è ormai prossima la firma della nuova convenzione che prevede anche la presa in carico delle utenze. Abbiamo notato una disponibilità da parte sia dell’assessore Lucarelli che da parte del presidente di commissione Alemanni, cosa sicuramente positiva per risolvere molti dei problemi sollevati da qui alla prossima consiliatura.

