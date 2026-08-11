Controlli a tappeto tra Vaticano e Centro: blitz dei carabinieri con 10 arresti per borseggi, evasione e furti

Una maglia stretta di pattugliamenti per blindare il centro storico e le vie dello shopping a ridosso del Vaticano, messe sotto pressione dal continuo afflusso di turisti e visitatori.

I Carabinieri della Compagnia di Roma San Pietro hanno passato al setaccio le strade dei Municipi I e XIII nell’ambito dei piani d’azione definiti dal Prefetto Lamberto Giannini durante il Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il bilancio del maxi monitoraggio parla chiaro: dieci persone ammanettate in flagranza di reato e altre sei deferite a piede libero alla Procura della Repubblica.

Il fulcro dell’operazione ha riguardato la caccia ai borseggiatori seriali che prendono di mira i viaggiatori stranieri. In via Leone IV i militari hanno bloccato tre cittadini romeni mentre sfilavano uno zaino a una turista ceca per rubarle il portafoglio con 700 euro in contanti.

Scenario identico in corso Vittorio Emanuele II, dove un’altra coppia di ladri è finita in manette per il furto della borsa ai danni di una cittadina cinese, e in un ulteriore episodio che ha visto due borseggiatori sottrarre i preziosi a una donna americana senza che questa se ne accorgesse.

Non sono mancati i furti nei negozi: un cittadino peruviano è stato bloccato in via Ottaviano mentre cercava di allontanarsi con vari capi d’abbigliamento rubati dagli scaffali, mentre in largo Boccea una donna romana è stata denunciata per un analogo tentativo d’intrusione commerciale.

L’attività dell’Arma si è estesa anche al controllo dei soggetti sottoposti a misure restrittive. In via Fabio Massimo i Carabinieri hanno intercettato un quarantaquattrenne che aveva violato gli arresti domiciliari: perquisito sul posto, l’uomo è stato trovato in possesso di due coltelli a serramanico e riaccompagnato in cella per evasione e porto abusivo di armi.

Notificato inoltre un provvedimento di carcerazione cautelare con braccialetto elettronico nei confronti di un quarantanovenne italiano.

Sul fronte dei deferimenti, il bilancio comprende tre donne sorprese a borseggiare un turista dell’Oman in via di Porta Cavalleggeri, un trentottenne senegalese denunciato in piazza della Città Leonina per vendita di borse contraffatte e rifiuto di indicare la propria identità, e un quarantaduenne sorpreso alla guida con una patente straniera falsa.

In totale, durante il servizio straordinario sono state identificate 460 persone, sottoposti a verifica 65 veicoli ed staccate multe al Codice della Strada per oltre 3.500 euro.

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