Controlli al mercato integrato di via Ardeatina

Ieri è stato eseguito un controllo presso il mercato integrato di via Ardeatina 850, gestito come circolo privato (in una area privata tra la zona di Torricola e la Cecchignola).

Nell’ambito del servizio denominato ”Alto impatto Distrettuale” sono state controllate ed identificate 460 persone, di cui 81 venditori.

I veicoli sottoposti a controllo sono stati 213 e sono state denunciate in stato di libertà 6 persone di cui 5 per i reati di ricettazione e contraffazione e 1 per il reato di ricettazione.

Sono stati sottoposti a sequestro 54 oggetti risultati contraffatti o trafugati, tra i quali orologi, occhiali di marca e 4 contatori di energia elettrica.

Nel servizio ”Alto impatto Distrettuale” sono stati coinvolti il IX Distretto Esposizione, il Reparto Prevenzione Crimine, alla Polizia Stradale, il Comando Provinciale Guardia di Finanza, i militari della Stazione Carabinieri Cecchignola.