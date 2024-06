Controlli antidroga dei carabinieri a Roma: 17 arresti e centinaia di dosi sequestrate

Negli ultimi giorni, i carabinieri hanno intensificato i controlli contro lo spaccio di droga a Roma, operando sia nel centro che nelle periferie della città. Il bilancio delle operazioni è di 17 spacciatori arrestati e centinaia di dosi di diverse sostanze stupefacenti, tra cui crack, cocaina, shaboo e hashish, sequestrate.

Arresti e Sequestri:

Un 24enne marocchino è stato arrestato in via Manfredonia, all’incrocio con via Ostuni, dopo aver tentato di fuggire e gettare una busta contenente 565 dosi di cocaina e crack e 270 euro in contanti. Il giovane è stato prontamente raggiunto e bloccato dai carabinieri di Tor Tre Teste.

In via dell’Usignolo, nel quartiere Torre Maura, un romano di 29 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato in atteggiamento sospetto. Alla vista dei carabinieri, ha nascosto nei pantaloni una busta trasparente contenente sei panetti di hashish, ciascuno da 300 grammi, confezionati con l’etichetta di un noto marchio di barrette di cioccolata.

Un altro arresto è avvenuto in via Molfetta, dove un 21enne con precedenti penali è stato colto in flagrante mentre spacciava. I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Casilina hanno scoperto che il ragazzo nascondeva altre dosi di cocaina in una buca scavata nel terreno. In totale, sono state sequestrate 44 dosi di cocaina e 180 euro in contanti.

Operazioni Distinte:

In due distinte operazioni, sono stati trovati un 45enne e un 27enne con crack e cocaina in auto. Il primo è stato sorpreso a Castel Giubileo con otto dosi di cocaina e tre di crack.

Il secondo, fermato a Città Giardino a bordo di un’auto a noleggio, aveva 14 dosi di cocaina, una dose di hashish e circa 925 euro in contanti, considerati proventi dell’attività illecita.

Sempre a bordo di un’auto a noleggio, un 47enne è stato fermato in via Renato Fucini e trovato in possesso di sette dosi di cocaina, otto dosi di crack e 220 euro in contanti.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙