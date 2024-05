Controlli dei carabinieri all’Eur, Magliana e Villa Bonelli, tre arresti

I Carabinieri della Compagnia di Roma Eur, in collaborazione con il NAS e il Nucleo Radiomobile – 3^ Sezione Motociclisti di Roma, hanno eseguito una serie di controlli mirati al contrasto di ogni forma di illegalità e degrado nei quartieri Eur, Magliana e Villa Bonelli.

I militari della Stazione di Roma Eur hanno arrestato tre cittadini romeni, senza fissa dimora e con precedenti, sorpresi mentre forzavano la portiera lato passeggero di un veicolo parcheggiato in piazza Gandhi. Sequestrati diversi arnesi atti allo scasso.

I Carabinieri della Stazione Roma Villa Bonelli, invece, con personale specializzato del NAS di Roma, hanno sanzionato amministrativamente il titolare di una paninoteca in via Portuense per inadempienze strutturali e il titolare di un bar in via della Magliana per vendita di generi di monopolio senza autorizzazione.

Elevata una multa di 3.300 euro e sequestrati 84 pacchetti di sigarette, 10.668 cartine e 5.880 filtri. I Carabinieri hanno poi eseguito posti di controllo alla circolazione stradale nel corso dei quali hanno identificato 114 persone ed eseguito verifiche su 40 veicoli.



