Controlli delle Forze di Polizia a Quarticciolo e Centocelle

Un imponente servizio interforze antidegrado è stato effettuato il pomeriggio del 13 luglio 2023 nei quartieri Quarticciolo e Centocelle.

Questo intervento è stato pianificato dalla Questura, e si inserisce in una nuova ottica progettuale, come concordato in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Tutte le forze dell’ordine impegnate sul territorio intervengono contemporaneamente, ognuna per gli aspetti di specifica competenza, al fine di garantire la sicurezza pubblica ma anche la sicurezza urbana nella Capitale.

Il servizio antidegrado questa volta ha riguardato i quartieri del Quarticciolo e di Centocelle (e nella stazione metro C “Gardenie”).

L’intervento è stato svolto congiuntamente dalla Polizia di Stato, dagli uomini dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale di Roma Capitale, unitamente a personale dell’A.M.A. – Servizio Giardini Roma e personale dell’A.C.E.A.

Durante queste operazioni gli agenti e gli uomini della polizia locale Roma Capitale, con l’ausilio di personale specializzato dell’AMA (sezione decoro urbano) e del personale dell’Acea, hanno proceduto alla rimozione di 2 autoveicoli, di circa 100 quintali di rifiuti ingombranti e di 90 quintali di rifiuti generici abbandonati in diversi luoghi del quartiere e in particolare in piazza del Quarticciolo, in via Ostuni, via Trani, via Molfetta, via Ugento e via Conversano.

Nell’occasione è stato rimosso anche il fogliame depositato sul terreno e si è provveduto alla riparazione di corpi illuminati dell’area “Lotti” adiacente a piazza del Quarticciolo, dove è stata ripristinata l’illuminazione anche delle vie limitrofe.

Il personale delle Forze dell’Ordine, con l’ausilio delle unità cinofile antidroga, in piazza del Quarticciolo ha eseguito mirati servizi antidroga e perquisizioni, al termine dei quali sono state arrestate 4 persone per reati inerenti gli stupefacenti, eseguiti due arresti in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare e 1 persona è stata bloccata e arrestata per tentato furto su autovettura.

Altre 3 persone sono state denunciate in stato di libertà per reati relativi alla droga e per possesso e porto di oggetti atti ad offendere e guida di autovettura senza patente.

Inoltre gli agenti hanno sottoposto a ispezione amministrativa 6 attività commerciali, emettendo per 3 di loro sanzioni amministrative per un importo di 7.800 euro. Per una di queste attività è stata richiesta dagli ispettori della A.S.L. la chiusura perché sono state riscontrate gravi carenze igienico sanitarie, oltre a violazioni inerenti gli orari di funzionamento degli apparecchi di gioco.

Durante il servizio sono stati controllati 181 veicoli, rilevate 5 infrazioni al C.d.S. e identificate 362 persone. Inoltre sono stati sgomberati due appartamenti di edilizia popolare Ater.