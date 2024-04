Controlli in centro, sequestati oltre 3 mila articoli illegali

Sono oltre 3000 gli articoli illegali sequestrati in questo fine settimana, in seguito ad un’operazione interforze tra la Polizia Locale, I Gruppo Centro Storico, e la Guardia di Finanza.

L'attività, volta a contrastare il fenomeno dell'abusivismo commerciale nella zona del Centro Storico, ha permesso una vasta serie di controlli e decine di interventi mirati, nelle strade con la maggior presenza di turisti e venditori abusivi, dal Colosseo a via del Corso.

Nell’area del Tridente il maggior numero di sequestri, in totale 30 solo tra le vie intorno a Fontana di Trevi, come via delle Muratte e via del Lavatore.

Tra gli articoli posti sotto sequestro: occhiali, bastoni per selfie, foulard, accessori di elettronica, articoli di abbigliamento e, in alcuni casi, borse e articoli contraffatti di noti marchi della moda.

