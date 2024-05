Controlli in luoghi movida, 13mila euro di multe a strutture ricettive, 10 patenti ritirate

Oltre un migliaio i controlli della Polizia Locale di Roma Capitale in questo fine settimana , nelle zone movida, tra cui Trastevere, Ponte Milvio , San Lorenzo, Pigneto, Rione Monti e Campo dei Fiori.

Circa una cinquantina le strutture ricettive sottoposte a verifiche, con 16 attività sanzionate per diverse irregolarità, come la mancata esposizione di titoli, segni distintivi di classificazione, mancato versamento del contributo di soggiorno, per un totale di circa 13 mila euro di sanzioni. Mirate verifiche a Ponte Milvio, dove gli agenti, hanno sanzionato il gestore di un locale sorpreso a somministrare bevande alcoliche ai minori di 18 anni.

Nei pressi di Trastevere, invece, una pattuglia è intervenuta in aiuto ad un ragazzo di 17 anni, trovato accasciato sul marciapiede, contorniato da alcuni amici, in evidente stato di alterazione alcolica, per il quale sono state necessarie le cure mediche del caso e il rintraccio dei genitori. trovato accasciato sul marciapiede, contorniato da alcuni amici, in evidente stato di alterazione alcolica, per il quale sono state necessarie le cure mediche del caso e il rintraccio dei genitori.

Nell’ambito dei controlli sulla vendita e consumo irregolare di alcolici, gli agenti hanno registrato una ventina di illeciti e sanzionato tre minimarket, in quanto trovati aperti oltre l’orario consentito. Ulteriori contestazioni sono scattate per occupazioni di suolo pubblico irregolari, errata trattazione di rifiuti urbani e anomalie nei titoli autorizzativi di alcuni pubblici esercizi.

Diverse le pattuglie impegnate nei controlli finalizzati alla sicurezza stradale: una decina le patenti ritirate per guida in stato di ebrezza e più di 200 le violazioni accertate per superamento dei limiti di velocità.



Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca sul pulsante ↙ Se riscontri problemi con la donazione libera contattaci: e-mail

--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------clicca sul pulsante ↙---------------------------------------------------------------------------

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati