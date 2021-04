Controlli Polizia al Pigneto per verifica rispetto misure anti Covid

Proseguono i controlli della Polizia di Stato al Pigneto per verificare il rispetto delle normative poste al contrasto e al contenimento della diffusione del Covi d19.

Nel corso dell’attività, gli agenti del commissariato Porta Maggiore, diretto da Irene Di Emidio, hanno notato alcune persone acquistare bevande alcoliche in un locale per poi consumarle in un’area pedonale adiacente, al di fuori dell’orario consentito. Identificate, le sei persone sono state sanzionate.

Gli accertamenti sono poi proseguiti insieme a personale della Asl Roma 2, presso l’attività, dove gli avventori si erano riforniti. Qui sono state riscontrate gravi carenze igieniche che, insieme alle violazioni della normativa anti- Covid, hanno portato, per il suo titolare, una sanzione di 4.200 euro e la sospensione dell’attività per 5 giorni.