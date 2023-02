Ogni mattina un romano si sveglia chiedendosi: “Oggi con animale dovrò fare i conti?!”. Questa volta a finire nella lista degli animali “molesti” un gregge di capre diventate l’incubo degli abitanti del Trullo.

Da quanto riportato dai residenti della zona, le capre scappano dalla recinzione danneggiata della riserva naturale della Valle dei Casali e non curanti dell’uomo invadono le strade ostacolando la circolazione e non solo. Infatti, cresce la preoccupazione dei cittadini del XI municipio che vengono assaliti dagli animali.

Addirittura le capre salgono sui tetti delle auto in sosta per brucare le foglie degli alberi circostanti e lasciano anche i loro escrementi lungo la strada, costringendo i residenti a ripulire il tutto.

Inoltre, lo scorso gennaio, gli ovini sono rimasti coinvolti in un incidente stradale lungo via Isacco Newton. Il gregge, con a capo un grosso caprone nero, si è avventato sull’automobile di una signora finita in ospedale con un trauma facciale.

Numerose le segnalazioni per i disagi arrecati inviate agli organi competenti, per il momento continua la convivenza forzata tra i cittadini e le capre.