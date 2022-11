Cooking & Music Show ad Anguillara il 27 novembre

Buona cucina a base di pesce di lago, musica, prodotti tipici e tanto altro. Questi gli ingredienti della kermesse enogastronomica “Cooking & Music Show” in programma ad Anguillara domenica 27 novembre dalle 10 alle 19 .

Una formula inedita per una manifestazione che mette in mostra la ristorazione locale grazie ad una carrellata di show cooking da parte di chef di locali del territorio. Saranno loro, davanti ad una platea attenta, tra una breve intervista, una performance-lezione in diretta, a essere i protagonisti.

Il pesce di lago verrà coniugato in diversi modi, dai più tradizionali, a più innovativi. Il tutto negli spazi dell’ex Consorzio Agrario in via Anguillarese 145 a pochi passi dalla stazione ferroviaria.

Ad impreziosire la giornata un gran numero di imprese locali che all’esterno metteranno in mostra e in vendita produzioni del territorio, dal formaggio al miele, dalla crema di broccoletti ai dolci.

Tra la performance di uno chef e l’altro un intervallo in musica a cura dell’Associazione Scuola Orchestra. Non mancherà il momento dell’assaggio nell’intervallo del pranzo per i presenti.

Promosso dal Comune di Anguillara in collaborazione con la Pro Loco, l’evento si avvale del contributo del Consiglio regionale del Lazio e si annuncia come una manifestazione unica ed irripetibile alla quale non si può mancare.

Una giornata di grande dinamismo, quasi una fiera della cucina locale ispirata ai prodotti del lago, che sarà coordinata dalla Lady Chef Anna Facchini. Sarà lei a interloquire con gli chef che si alterneranno nella grande cucina professionale allestita negli spazi dell’evento. E se il gusto è importante, altrettanto lo è la “mise en place” e, al riguardo, grazie alla partnership con aziende del settore, si potranno apprezzare splendidi servizi di piatti, elegante tovaglieria, lucenti bicchieri, perchè anche l’occhio vuole la sua parte.

“La manifestazione – commenta il sindaco Angelo Pizzigallo – è già un successo perché siamo riusciti a coinvolgere moltissimi ristoranti del territorio e numerose aziende locali. L’obiettivo è quello di promuovere il pesce di lago ma anche quello di presentare a quanti interverranno l’alto livello di professionalità dei nostri operatori. Siamo grati al Consiglio regionale del Lazio – aggiunge il sindaco – per aver sostenuto la nostra idea con uno specifico contributo”.

Ed anche l’assessore al Turismo Christian Calabrese non manca di evidenziare l’originalità del progetto invitando tutti alla partecipazione. “Turismo e buona cucina sono ormai inscindibili. Siamo sicuri che in tanti sapranno apprezzare la formula di questa iniziativa nella quale mettiamo insieme un prodotto d’eccellenza come il pesce di lago con la grande professionalità dei nostri ristoranti”.

La manifestazione, a partecipazione gratuita, prende il via alle 10 e proseguirà ininterrottamente fino a sera. In chiusura alle 18 Concerto della giovanissima violinista Maria Serena (Molly) Salvemini, con l’accompagnamento al pianoforte.