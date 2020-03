Coronavirus, Figliomeni (FDI): “Misure urgenti per commercio e lavoratori”

“Auspichiamo un intervento immediato dell’Amministrazione Raggi, oltre che del Governo e delle altre Istituzioni, soprattutto con provvedimenti chiari volti ad annullare i pagamenti delle tasse ed imposte comunali, sostenendo anche dopo questo periodo il settore del commercio e delle partite Iva, che stanno vivendo un momento drammatico dal punto di vista economico con scadenze anche fiscali che difficilmente potranno onorare.

“Da questa situazione purtroppo chi pagherà gli effetti di questa pandemia saranno le piccole e medie imprese oltre che i professionisti, così come i lavoratori dei settori privati ed altri che si occupano di scuola convenzionata e di sport di base, soprattutto donne e giovani che, pur percependo stipendi da fame, rischiano il licenziamento. Invitiamo il Sindaco ad occuparsi immediatamente di queste questioni urgenti ed evitare i soliti slogan perché in questi momenti quello che non serve è la propaganda”.

Lo dichiara Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina.