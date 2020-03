Coronavirus, tutti i provvedimenti del Campidoglio

Il Comune di Roma in un comunicato elenca tutti i provvedimenti presi in materia di coronavirus.

Attività sospesa nelle scuole, sanificazione degli edifici scolastici, chiusura dei Centri Anziani, ingressi contingentati nei musei (ma senza fermare la vita culturale cittadina), sospensione dei grandi eventi sportivi, sedute dell’Assemblea Capitolina a porte chiuse: numerose le misure adottate dal Campidoglio in attuazione del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo per contenere la diffusione del Coronavirus. Qui di seguito i provvedimenti:

SCUOLE: sospesa l’attività fino al 15 marzo, è partita la sanificazione di edifici, mense, arredi, scuolabus.

CENTRI ANZIANI: predisposta la chiusura temporanea (fino al 15 marzo) di tutti i Centri Anziani sul territorio di Roma Capitale al fine di provvedere ai capillari interventi di sanificazione degli ambienti in quanto, sottolinea il Decreto governativo, le persone più anziane sono una delle fasce di popolazione a maggior rischio e con maggior bisogno di tutela. L’Amministrazione Capitolina ha disposto di incaricare tutti i Municipi capitolini di provvedere a comunicare l’ordinanza a ciascun Coordinatore municipale a tutti i Presidenti dei Centri Sociali Anziani presenti sul territorio.

ATTIVITA’ CULTURALI: musei civici, biblioteche, case della cultura aperte ma con ingressi in numero limitato. Spettacoli annullati al Teatro dell’Opera e cancellati fino all’8 marzo nei teatri del sistema Teatro di Roma (Argentina, India, Torlonia e teatri di cintura). Qui i dettagli.

SPORT: dopo l’annullamento della Mezza Maratona Roma-Ostia (vedi nostra notizia, con riferimenti anche alle sedute dell’Assemblea Capitolina senza pubblico e in streaming), è stata decisa la cancellazione dei grandi eventi sportivi fino al 3 aprile, con in parallelo la promozione di attività alternative e con misure di sostegno allo sport “al venir meno delle limitazioni” imposte dal Decreto governativo. Qui i dettagli.

Sempre in ambito sportivo si segnala che è stata annullata la Maratona di Roma prevista per il 29 marzo. Qui il messaggio ufficiale della Acea Run Rome The Marathon.

Sul portale del Comune di Roma ogni aggiornamento in tema di provvedimenti per contenere la diffusione del Coronavirus.