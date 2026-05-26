Corpo trovato sotto il Pincio, giallo a Villa Borghese: indagini sulla morte di un uomo

Il corpo di un uomo è stato trovato nel primo pomeriggio di martedì 26 maggio nell’area verde ai piedi della terrazza del Pincio, all’interno di Villa Borghese, uno dei luoghi più frequentati e simbolici del centro storico di Roma.

Una scoperta che ha immediatamente fatto scattare l’allarme tra passanti e turisti presenti nel parco.

L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto intorno alle 13, dopo alcune segnalazioni arrivate dalla zona sottostante il celebre belvedere affacciato su piazza del Popolo.

Sul posto sono arrivati gli agenti del Gruppo I Centro della polizia locale, che hanno isolato l’area per consentire gli accertamenti investigativi e i rilievi tecnici.

La vittima, al momento ancora senza nome, non aveva documenti con sé. Secondo le prime valutazioni si tratterebbe di un uomo tra i 30 e i 40 anni.

Gli investigatori stanno lavorando per risalire alla sua identità e ricostruire le ultime ore prima del ritrovamento.

Tra le ipotesi al vaglio c’è quella del gesto volontario, anche se gli inquirenti mantengono il massimo riserbo e non escludono ulteriori approfondimenti prima di chiarire con certezza la dinamica della morte.

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