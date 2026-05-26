Categorie: Cronaca Sicurezza e ordine pubblico In evidenza
Municipi: , | Quartiere: ,

Corpo trovato sotto il Pincio, giallo a Villa Borghese: indagini sulla morte di un uomo

Tra le ipotesi al vaglio c’è quella del gesto volontario

Redazione - 26 Maggio 2026

Il corpo di un uomo è stato trovato nel primo pomeriggio di martedì 26 maggio nell’area verde ai piedi della terrazza del Pincio, all’interno di Villa Borghese, uno dei luoghi più frequentati e simbolici del centro storico di Roma.

Una scoperta che ha immediatamente fatto scattare l’allarme tra passanti e turisti presenti nel parco.

L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto intorno alle 13, dopo alcune segnalazioni arrivate dalla zona sottostante il celebre belvedere affacciato su piazza del Popolo.

Sul posto sono arrivati gli agenti del Gruppo I Centro della polizia locale, che hanno isolato l’area per consentire gli accertamenti investigativi e i rilievi tecnici.

La vittima, al momento ancora senza nome, non aveva documenti con sé. Secondo le prime valutazioni si tratterebbe di un uomo tra i 30 e i 40 anni.

Gli investigatori stanno lavorando per risalire alla sua identità e ricostruire le ultime ore prima del ritrovamento.

Tra le ipotesi al vaglio c’è quella del gesto volontario, anche se gli inquirenti mantengono il massimo riserbo e non escludono ulteriori approfondimenti prima di chiarire con certezza la dinamica della morte.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente
Anche un piccolo contributo fa la differenza
Condividi questo articolo:   Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Scrivi un commento

Articoli Correlati