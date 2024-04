Corso di Avvicinamento al Vino per fornire le basi utili a comprendere e apprezzare al meglio questo meraviglioso mondo: come si approccia una degustazione, come servire il vino a tavola, i principi di abbinamento ai cibi, la tecnica e la geografia di produzione del vino e tante altre curiosità.

Sede del corso Villa Attiani in via Casilina 1115.

Info: 338 791 0864 – info@enoteca-cardeto.com

