Corso Sempione, spedizione punitiva al kebabbaro: questore sospende la licenza al locale

Il Questore di Roma ha disposto la chiusura per 5 giorni di un kebabbaro tavola calda in Corso Sempione, nella zona di Città Giardino, a seguito di una violenta rissa avvenuta all’interno del locale lo scorso 18 maggio.

L’episodio ha visto coinvolti tre uomini che, per futili motivi, hanno dato vita ad una lite degenerata in aggressione. Uno dei clienti è stato ferito da un fendente, mentre gli altri due hanno danneggiato il locale utilizzando delle spranghe in ferro.

Le indagini della Polizia, condotte dal Commissariato Fidene-Serpentara, hanno portato all’identificazione e alla denuncia di due dei tre uomini coinvolti, gravemente indiziati per rissa e danneggiamento.

Nel corso delle perquisizioni, è stato rinvenuto l’arma utilizzata durante la rissa, un coltello con una lama lunga circa 16 centimetri.

Dalle indagini è emerso che il locale in questione è già stato teatro di altri episodi di disordine e che rappresenta un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, in quanto ritrovo abituale di soggetti con precedenti penali.

Per tali motivi, il Questore di Roma, ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, ha disposto la sospensione della licenza per 5 giorni.

